羅智強急籲勿操作棄保　邀韓國瑜助陣

國民黨主席候選人羅智強舉行“自強團結大會”，國民黨籍“立法院長”韓國瑜到場助陣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月3日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席選舉18日投票，候選人羅智強3日下午邀請到國民黨籍“立法院長”韓國瑜同台助陣。對於與另一名中生代候選人鄭麗文之間是否有產生棄保效應？羅智強表示不該操作棄保，他也相信自己最後會逆轉勝。



國民黨主席改選共有郝龍斌、鄭麗文、羅智強、卓伯源、張亞中與蔡志弘6人角逐。2日傳出的艾普羅民調結果顯示，鄭麗文支持度達30%，居第一；郝龍斌17.4%、羅智強16.3%，仍有30.4%黨員尚未表態。兩位中生代候選人鄭麗文與羅智強會否整合，受到矚目。



國民黨主席選舉共有鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘等6位候選人。羅智強3日下午在台大醫院國際會議中心舉行“自強團結大會”。與會的有韓國瑜、藍委黃建賓、林沛祥、羅廷瑋、林倩綺、李彥秀、無黨籍“立委”高金素梅、國民黨籍台北市議員楊植斗、王欣儀、雲林縣議員陳芳盈、媒體人王淺秋等。現場近百名支持者熱情沸騰，不停喊“羅智強當選！韓國瑜加油！”



韓國瑜、羅智強、高金素梅等人一起高唱“中華民國頌”、愛拚才會贏、梅花等歌曲。韓國瑜表示，他不能喊羅智強加油，因要一視同仁，只能祝羅智強心想事成，另外也感謝羅智強重視年輕人參與民主學校活動，瞭解如何當代議士。高金素梅也勉勵羅智強，沒有民調這種事，還是可當選。



羅智強表示，誰當黨主席不重要，最重要是讓國民黨更強、重返執政的光榮，就算有民調講他第三，他還是很亢奮，他每次都會逆轉勝，最後變第一名。



羅智強會前也受訪表示，雖有民調說他落後，但他會逆轉勝，他邀請韓國瑜發出穿雲箭、大家一起來創造奇蹟，大家都能選擇自己所愛，別操作棄保，不管是棄羅智強保鄭麗文、還是棄鄭保羅，都要開開心心的，他也有與鄭麗文相互通電話、祝福勉勵、創造奇蹟。



羅智強也提到，韓國瑜的時間很難敲，這是第四個韓國瑜可以的時間，謝謝韓國瑜找大家來挺強。



記者問，郝龍斌拋出邀請羅智強、鄭麗文當副主席。羅智強回應說，他會邀請郝龍斌擔任國民黨智庫“國政基金會”董事長，非常適任，會邀請鄭麗文當副主席，另外3人張亞中、卓伯源、蔡志弘會當最高顧問，他們在兩岸會一起著墨，每份力量都為黨主席所用，選後一起迎戰民進黨。