中壢仁海宮2百年　張善政、何志偉同場較勁

桃園市長張善政率領不分藍綠的桃園市議員上台致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月3日電（記者 盧誠輝）桃園市中壢區仁海宮3日舉行建廟二百周年大典，除中國國民黨籍桃園市長張善政到場祝賀外，被外界視為可能代表民進黨參選2026桃園市長的“總統府”副秘書長何志偉也到場出席，張、何兩人同場較勁，格外引發外界關注。



桃園市中壢區仁海宮3日舉行建廟二百週年祈安五朝福醮預告上蒼、醮壇興工動土大典，包括張善政、何志偉、國民黨籍“立法委員”呂玉玲和涂權吉、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、桃園市議員葉明月，民進黨籍桃園市議員王珮毓、張曉昀、魏筠、無黨籍桃園市議員劉曾玉春、桃園市府民政局長劉思遠、中壢仁海宮董事長王介禧、福醮醮務局主任委員兼“國策顧問”范振修等人都到場出席。



張善政表示，桃園市府會一家，一起為桃園的發展齊心努力，他要特別恭喜仁海宮2百周年慶，能走過這2百周年真的非常不容易，仁海宮已經變成桃園的信仰中心，而且仁海宮董事長王介禧在每次台灣有災難發生的時候，都率先發難，捐款給市府做公益，他要代表桃園市政府向仁海宮表達謝意。



何志偉指出，他今天代表賴清德到現場，跟大家一起慶祝仁海宮2百周年慶，這2百周年來“中壢媽”一直陪伴著中壢人與桃園人，一代又一代給予愛與慈悲。賴清德一直很重視仁海宮，去年農曆過年時也曾到仁海宮發放小福袋，賴要他轉達仁海宮始終用行動來表達媽祖的慈悲，不管在桃園或全台各地，總是能聞聲救苦，讓大家感受到媽祖的存在。



近來勤跑桃園宮廟的何志偉和張善政並非首次同台，雖致詞時多會客套的禮貌性跟對方打招呼，但兩人互動並不多。何志偉致詞時幾乎言必稱賴清德，張善政則是率領不分藍綠的桃園縣議員上台致詞，展現身為桃園市大家長的實力。