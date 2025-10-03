羅智強：民進黨將台積電送美國　出賣台灣

國民黨主席候選人羅智強接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月3日電（記者 張穎齊）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前提到台美晶片製造比“五五分”的構想，“行政院副院長”鄭麗君1日表示從未承諾及談過、也不會答應。中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強3日表示，賴清德已啟動跪美模式，將台積電送給美國，民進黨已掏空、出賣台灣。



赴美進行關稅談判返台的“行政院副院長”鄭麗君否認台灣將接受台美晶片產能五五分的條件，但2日上午在“行政院”院會後記者會表示，台灣將在美國推動台灣模式的產業園區，協助企業赴美投資。



國民黨主席候選人羅智強3日下午在台大醫院國際會議中心舉行“自強團結大會”，會前受訪表示，他認為“賴政府”已啟動“跪美模式”，講白了是國民黨犯的最大錯誤，因台積電是國民黨所建設留下來的，因此讓民進黨拿來送給美國，這都是國民黨的錯，若沒國民黨打造的高科技台積電，民進黨也沒什麼東西能送。



羅智強說，坦白講這是很難過的話、也是笑話，國民黨為“中華民國”、為台灣打下這麼多經濟的地基，現在民進黨執政就快速掏空，因此他才想振興國民黨，承擔國民黨主席責任，找回國民黨的光榮感，同時也告訴大家，國民黨永遠是愛護、保護台灣，民進黨是掏空、出賣台灣，已經很明確了。