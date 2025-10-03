林欣榮率花蓮慈濟醫院駐診　守護災民志工

花蓮慈濟醫院院長林欣榮率領團隊9月24日起進駐光復鄉災區，守護災民與志工，決定延長駐診到10月11日。（照片：花蓮慈濟醫院提供） 中評社花蓮10月3日電／花蓮慈濟醫院團隊9月24日起進駐花蓮縣光復鄉災區，已第十一天，醫療診治人次達2663人。花蓮慈院院長林欣榮表示，在中秋連假前，就醫人次很可能就會突破3千人，評估過現場醫療需求，花蓮慈院團隊決定延長駐診到10月11日，共十九天，並依災區復原狀況，滾動式調整醫療站位置及服務時間。



樺加沙風災造成馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，花蓮慈院醫療團隊第一時間規劃三天不打烊的24小時駐診醫療站，之後因應災區需求，加開共三個醫療站及一個巡迴醫療隊，日期也從原本的三天，延長至十三天(10月5日)，面對即將到來的中秋及雙十兩個連續假期，花蓮慈院院長室召開會議，決議二度延長駐診時間到十九天(10月11日)，要在光復鄉陪著鄉親與救災人員們一起過中秋、慶雙十，度過十月這兩個別具意義的連續假期。



花蓮慈院院長室資深顧問許文林表示，目前就醫人次2663人之中，包含了內科1274人；外科1114人；中醫科232人；兒科32人與身心科11人。隨著災區復原進度發展，越來越多重型機具進駐，評估安全性與民眾聚集點等因素，10月4日、5日兩天，將會整併保留第一醫療站(糖廠街12號)與第二醫療站（中正路一段54 號），並保留機動巡迴醫療隊，守護鄉親與所有投入救災的超人們。



