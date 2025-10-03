備戰桃園市長？綠營何志偉：桃園真的很重要

何志偉3日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月3日電（記者 盧誠輝）桃園市中壢區仁海宮3日舉行建廟2百周年大典，被外界視為可能代表民進黨參選2026桃園市長的“總統府”副秘書長何志偉也到場出席，何受訪時被問及是否備戰2026桃園市長時，語帶玄機地連說了三次“桃園真的很重要”，引發外界聯想。



桃園市中壢區仁海宮3日舉行建廟二百週年祈安五朝福醮預告上蒼、醮壇興工動土大典，包括何志偉、中國國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍“立法委員”呂玉玲和涂權吉、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、國民黨籍桃園市議員葉明月、民進黨籍桃園市議員王珮毓、張曉昀、魏筠、無黨籍桃園市議員劉曾玉春、桃園市府民政局長劉思遠、中壢仁海宮董事長王介禧、福醮醮務局主任委員兼“國策顧問”范振修等人都到場出席。



何志偉在會後受訪時，媒體詢問和張善政同台是否有2026桃園市長選戰提前開打的感覺？何笑說，他今天是代表賴清德到場，因為中壢仁海宮已經2百年了，他很單純就是來感謝媽祖，也順便跟大家分享施政成果，他非常感謝桃園市政府和地方人士，大家不管在宗教或慈善都不分藍綠。



媒體追問何志偉，近來勤跑桃園宮廟是否有感受到地方的支持？何突然語帶玄機地連說了三次“桃園真的很重要”，他笑說，其實他已經在桃園下跪2百多次了，因為他在桃園已經跑了2百多家的廟，也跟地方人士有很多互動，宗教不分藍綠，且凝聚人心，在辛苦的時候安慰我們。



何志偉強調，跑地方宮廟就是很感謝宮廟對地方的庇佑，順便傾聽基層的聲音，大家對他有很多的鼓勵，他也蒐集很多地方的意見與想法，因為他在“總統府”就是負責公共事務，只要是民眾的陳情，都會到他的手上，所以能幫地方和桃園多做一些，這是他的責任。

