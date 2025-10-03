勞動黨：所謂台灣模式就是美國附庸模式

勞動黨主席吳榮元。(中評社 資料照) 中評社台北10月3日電／台美持續談判關稅，赴美磋商返台的“行政院副院長”鄭麗君昨天說，有關擴大對美投資，台灣提出有別日韓歐盟的“台灣模式”，以企業自主規畫，搭配政府金融信保，透過台美（政府對政府）模式合作，共同開發產業聚落。對此，勞動黨3日發表聲明指出，執政當局試圖把這場談判描繪成“創新突破”。但當仔細聽她的原話，就會發現這個“模式”不過是附庸美國、出讓產業的漂亮包裝。



勞動黨表示，鄭麗君說：“這並非把台灣的科學園區搬過去，而是憑藉台灣科學園區的經驗，在美國創造有利產業聚落。”但問題是，輸出經驗、協助美國打造聚落，不就是在複製另一個“美國版竹科”嗎？台灣的半導體生態系，是數十年累積的技術、人才、供應鏈與社會資源的成果，如今卻由政府親手協助美方在地重建。這不是保護台灣優勢，而是拱手送人。



針對台灣對美投資將採取企業自主、政府提供金融信保的說法，勞動黨批評，這句話更是赤裸。所謂“企業自主”，只是把責任推給財團；“政府金融信保”，則是用全民納稅人做後盾。換句話說，台灣勞工繳的稅、台灣社會的資源，最後被拿去幫助資本家降低在美投資風險。台灣人民承擔代價，美國拿走好處，財團獲得保障。這叫自主嗎？這是全民替財團與美國戰略背書。民進黨配合美國殖民地式的掏空台灣重要關鍵產業，對不起台灣人民，等於惡質壓榨台灣勞工階級的勞動成果。



面對外界關注的“台美晶片五五分”傳聞，鄭麗君強調：“‘我方′從來沒有做出承諾。”



勞動黨指出，但問題不在於是否“五五分”，問題在於台灣半導體是否會逐步“去台灣化”。美方的戰略早已昭然若揭：確保美國本土晶片供應，拉攏所謂“友好國家”分攤風險，把台灣綁進其對中圍堵體系。鄭麗君的否認，不過是把爭議縮小到“比例”這樣的枝節，好掩蓋核心──台灣的產業正被系統性掏空。

