王義雄：花蓮救災一團亂　綠執政問題重重

國民黨籍高雄市議員王義雄。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月4日電（記者 蔣繼平）花蓮堰塞湖事件已造成18人死亡，民眾財產損失難以計算。中國國民黨籍高雄市議員王義雄向中評社表示，從丹娜絲颱風造成台南災情到這次花蓮災害，都看得出災區資訊混亂、災後資源缺統籌的問題，前“內政部長”李鴻源頻頻示警、提出建議，更讓人不禁要問政府在幹嘛，也凸顯民進黨執政下長期破壞文官制度的問題，讓人看到各種荒謬、亂了套。



王義雄，1960年生，台灣阿美族人，政治作戰學校69年班，海軍中校退役。現為國民黨籍平地原住民高雄市議員。



王義雄表示，丹娜絲颱風造成台南超過萬戶屋頂受損，也吹出災區資訊混亂、災後資源缺統籌的問題，但當時民進黨政府正忙著大罷免，且台南長期綠營執政所以一開始不痛不癢，直到災民受不了了對外求援，甚至有人爬屋頂摔死了，才趕緊收拾善後，從這些問題都看得出來絕對不是單一事件。



針對花蓮事件後的反思，王義雄表示，第一，雖然台灣媒體注意到有許多海外媒體很關心台灣的災況，並注意到大量志工湧入災區現象，但似乎卻漏掉了，連韓國媒體也注意到台灣“中央”、地方政治因素的微妙關係，也忽略掉海外媒體如何去檢討災難原因與如何預防。若都只看到好的一面，很難發現別人怎麼看台灣問題的全貌。



王義雄表示，第二，災後大量志工湧入災區救災，被譽為鏟子英雄成為一股風潮，但是也開始有專業人士討論到，讓沒受過專業訓練的熱血民眾跑到危險的災區去，是一件風險很高的事，因此後續志工的醫護站、如何調度也開始受到重視，所以還是要回到“中央政府”專業救災這件事上。



王義雄表示，第三，曾任陸軍副司令、副參謀總長的季連成10月1日輪值前進指揮所總協調官來整合“中央”和地方，但也都已經是災後1個星期的事了。救災視同作戰，軍方不僅應該第一時間救災，更應該馬上整合“中央”、地方與軍方的兵源與資源。軍人平時是有在訓練的，營造一股由熱血民眾投入救災是很荒謬、亂了套的事。



王義雄表示，第四，台大土木工程系教授、前“內政部長”李鴻源一直在電視節目上示警、提出建議等，會讓人不禁問政府在幹嘛、並省思為何頂尖人才沒有受到重用。這也顯示民進黨執政下長期破壞文官制度，只看顏色不看資歷，外行領導內行等等之下所產生的問題，否則怎會重大事件都反應不及。