何志偉跑桃園宮廟90度鞠躬　身段超柔軟

何志偉到桃園跑宮廟身段超柔軟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月3日電（記者 盧誠輝）被外界視為可能代表民進黨參選2026桃園市長的“總統府”副秘書長何志偉近來勤跑桃園宮廟，3日他到中壢仁海宮出席2百周年慶典時，身段超柔軟，一到場就親切地和地方人士熱絡寒暄與合影，上台致詞前更是先90度鞠躬後才開始講話，充分展現備戰2026桃園市長的企圖心。



桃園市中壢區仁海宮3日舉行建廟二百週年祈安五朝福醮預告上蒼、醮壇興工動土大典，包括何志偉、中國國民黨籍桃園市長張善政、國民黨籍“立法委員”呂玉玲和涂權吉、國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝、國民黨籍桃園市議員葉明月、民進黨籍桃園市議員王珮毓、張曉昀、魏筠、無黨籍桃園市議員劉曾玉春、桃園市府民政局長劉思遠、中壢仁海宮董事長王介禧、福醮醮務局主任委員兼“國策顧問”范振修等人都到場出席。



何志偉一到場就展現親和力，與地方人士熱絡寒暄與合影，上台致詞前更是先90度鞠躬後才開始講話，他開口閉口都言必稱賴清德，強調他是代表賴到場出席，致詞時也經常會偷偷置入性行銷指出，中壢仁海宮走過2個世紀，從農業時代一直到現在股市破紀錄的AI時代。



何志偉的母親為民進黨籍前不分區“立法委員”薛凌，何在2010年首次代表民進黨參選台北市第一選區（北投區、士林區）議員當選，2014年以該選區最高票順利連任，2018年因前綠委姚文智參選台北市長辭去台北市第二選區（士林區、大同區）“立委”後進行補選，何遞補當選，2020年順利連任，2023年因黨內初選敗給綠委王世堅而未再連任，2024年賴清德上任後被延攬擔任“總統府”副秘書長。