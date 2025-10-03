北京故宮慶祝建院百年　致敬國寶押運人

北京故宮與沈春池文教基金會合作的“故宮文物南遷紀念展”9月30日舉行開幕式。（照片：沈春池文教基金會提供） 中評社北京10月3日電／為紀念故宮博物院建院一百周年，北京故宮博物院與財團法人沈春池文教基金會聯合主辦《故宮文物南遷紀念展》，這是兩岸首度共同合作，完整梳理故宮文物歷經戰火、遷徙萬里的艱辛歷程。本次展覽特別補齊了文物遷台後的區塊，以及南遷時的典藏文物，不僅讓南遷史料更加完整，也讓展覽內容更加豐富。



《故宮文物南遷紀念展》即日起至至12月30日於故宮博物院神武門展廳展出。



1933年初，日軍進逼榆關，北平瀕危，為避免紫禁城內的國寶受戰火波及，故宮博物院展開了一場長達20餘年的文物大遷徙，故宮理事會緊急集議，決定文物南遷滬上。2月6日起，故宮文物共13427箱又64包，分5批啟運。



期間包括南運上海、籌設分院；西遷東歸，以至遷台北返，過程中先人們以生命典守文物，在動盪年代裡守護了中華文化的傳承命脈。



在北京故宮舉行的本次展覽，沈春池文教基金會以其多年來對遷台歷史的研究與紀錄，策劃“文物遷台”展覽區塊。透過豐富的口述歷史影音、珍貴的典藏文物等多元形式，呈現當年故宮文物遷台、以及遷台後在霧峰北溝沉潛、於台北外雙溪建制的過程。當年參與押運國寶的莊尚嚴、那志良、索予明等三位先賢的生平與收藏，也分別收錄於此次展覽中。



9月30日的開幕式由北京故宮博物院副院長王躍工主持，現場致詞嘉賓包括院長王旭東、沈春池文教基金會秘書長石靜文、人民日報副總編輯徐立京及中國移動咪咕文化總經理向陽。



沈春池文教基金會秘書長石靜文於開幕式致詞時表示，基金會長年致力於兩岸文化交流，近年來更透過口述歷史影像、檔案整理與數位化工程，記錄時代親歷者的生命故事。在籌備此次展覽的過程中，特別訪問了親歷故宮文物遷台的前輩與從事相關研究的學者們，像是索予明老先生、莊靈先生、台北故宮博物院前院長馮明珠、北京故宮博物院前院長鄭欣淼等等，石靜文強調，唯有忠實記錄，才能讓珍貴的歷史被留存、讓未來有根可循。



開幕式上聚集了許多兩岸文化界、學界等重量級人士，台灣多位與故宮文物南遷史有深刻淵源的貴賓，包括莊尚嚴先生之子莊靈、台北故宮博物院前院長馮明珠、曾參與兩岸故宮“重走文物南遷路”考察的朱惠良、井迎瑞及學者陸仲雁，都共同出席了這場盛會。



《故宮文物南遷紀念展》展覽資訊



時間：2025年9月30日至12月30日（週一休館）



地點：故宮博物院 神武門展廳

