桃園文學館開幕　張善政笑稱成最大受惠者

桃園市長張善政3日出席桃園文學館開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月3日電（記者 盧誠輝）歷經8年打造的桃園文學館3日隆重開幕，中國國民黨籍桃園市長張善政致詞時笑說，因他的官邸就位在桃園文學館隔壁，近幾年施工時經常被打擾，成為最大受害者，但現在落成後，自己就變成最大受惠者，因為只要走到隔壁就能來看書或喝咖啡，有機會一定會跟妻子一起到桃園文學館享受書香氣息。



桃園文學館3日舉辦開幕典禮，包括張善政、桃園市文化局長邱正生、國民黨籍桃園市議員陳美梅、黃婉如、民進黨籍桃園市議員黃瓊慧等人都到場出席。



張善政表示，桃園是一座充滿故事的城市，文學館的設立不僅保存在地文學資產，也是串聯舊城再生計劃，鄰近東溪綠園道，成為城市文化再生與公共閱讀的關鍵場域，透過規劃“桃園文學季”、專題講座、跨域工作坊等多元活動，讓市民透過閱讀理解城市，深化文化自信。未來，文學館將積極串聯各級學校、地方文化館、獨立書店與民間團體，建立緊密的文學網絡，推動文學走讀與閱讀教育，厚植桃園的文化底蘊。



桃園市文化局指出，桃園文學館坐落於桃園舊城區富含歷史紋理的核心地帶，基地前身為日治時期的街營宿舍。桃園文學館的落成，不僅是桃園文學發展的重要里程碑，更將以典藏、研究、展示、教育推廣與文化交流為核心任務，持續深耕在地，為這座年輕的城市，開啟一頁充滿書香與人文氣息的嶄新篇章。

