邱毅喊話藍黨魁候選人表態晶片台美五五分

針對美國需索高端晶片台美五五分的議題，邱毅要求國民黨主席候選人表態。（照：邱毅‘談天論地話縱橫’粉專） 中評社台北10月3日電／美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前提到台美晶片製造比“五五分”的構想，“行政院副院長”鄭麗君1日表示從未承諾及談過、也不會答應。前“立委”邱毅指出，此議題事關重大，但目前僅有中國國民黨主席候選人鄭麗文有所表態外，其餘5位都沒有具體提出反對意見，他感到十分失望，希望沒有表態𠄘諾的候選人，趕緊跟上吧！



國民黨主席選舉共有鄭麗文、郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘等6位候選人。



邱毅今天在臉書發文表示，他十分關注國民黨主席候選人對美國需索高端晶片台美五五分的表態。



邱毅指出，談判代表鄭麗君被急召赴美，她說美國談判代表未談到此議題。鄭麗君沒有說實話，盧特尼克不可能避談這個議題。而若美國提出時，賴清德也不敢拒絕。



高端晶片台美五五分議題事關重大，邱毅說，他日前就呼籲六位候選人要表態。表態以外，並且應該要承諾，一旦當選國民黨主席，會聯合藍白“立委”在“立法院”封殺此投資案。



邱毅強調，半導體產業是台灣經濟的重心，如果高端晶片產能一半移到美國，台灣經濟就垮了。危機時刻，國民黨是中流砥柱，所以主席候選人必須表態，做出承諾。不過，觀察昨晚的辯論全程，衹有鄭麗文針對此一關鍵議題表態。



邱毅表示，其他五位候選人，不知是不淸楚其嚴重性，還是在議題準備時忽略了。總之，他們都沒有具體提出反對意見，令人非常失望。



邱毅指出，郝龍斌說“親美不跪美”。他希望郝說到就要做到。如果同意特朗普的強盜式需索，就是跪美，就是賣台。而且特朗普的需索不僅限於台積電，連其供應鏈的相關企業，也是以產業聚落的方式集體遷徙到美國。一旦如此屈服於美國壓力，台灣自1980年代建立起來的半導體產業將毀於一旦。



邱毅呼籲，別忘了，當初推動新竹科學園區、半導體產業、台積電的就是蔣經國、孫運璿、李國鼎等人。這些前輩可都是國民黨的菁英，迄今仍受高度肯定與懷念的菁英。難道現在的國民黨所謂菁英，不須要捍衛前人的努力成果嗎？所以，還沒有表態𠄘諾的候選人，請趕緊跟上吧！