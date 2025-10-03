傅崐萁：支持究責　啟動賠償還災民公道

花蓮光復鄉災區持續進行復原。（照片：傅崐萁臉書） 中評社台北10月3日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩，水淹光復鄉，災情慘重，造成多人死傷。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁2日在臉書發文表示，對於“行政院會”通過，要堰塞湖事件重建放在“丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例”，追加新台幣200億元預算，要看“行政院長”卓榮泰是否有確定誠意，把善後工作能夠務實納入800億條例裡面。畢竟每個地方受災狀況都有所不同，是否能一體適用在同一條例必須再研究。



卓榮泰上月30日接受總質詢，表示要究責疏失，傅崐萁指出，事實上卓榮泰在9月24日到花蓮的第一句話，就是“有疏失”，那時就開始究責。崐萁高度支持究責，但必須公正公開不可循私，民進黨過去弊案怎麼查都查不出來，“監察院”所有弊案都終結，民進黨司法檢察體系是否經的起人民考驗，“我們高度期待”。



傅崐萁強調，台灣所有堰塞湖都是由中央管控，災難發生前，“經濟部”、“農業部”、花蓮縣政府已經開過會，當時花蓮縣府要求開口堤要填補，“經濟部”沒做；要求“農業部”在潰堤時要開啟海嘯警報，“農業部”也沒這麼做。



傅崐萁說，期待卓榮泰這次可以查明真相，還災民公道。且立刻啟動國賠，嚴重疏失造成人民財產傷害，還有善後重建條例，都要跟人民講清楚說明白。