黃紹庭：台灣要守住矽盾　不能被美國掏空

國民黨籍高雄市議員黃紹庭。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市議會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月4日電（記者 蔣繼平）台美“晶片五五分”受到熱議，台灣官方則否認。曾在美國矽谷科技業任職逾10年的中國國民黨籍高雄市議員黃紹庭向中評社表示，別忘記30、40年前美國是把這些眼中的高汙染踢出去，現在晶片重要性愈來愈高才又要拉回去，甚至用搶親、威脅等手段，台灣政府一定要保護好矽盾的防線，若持續被迫外移將面臨掏空。



黃紹庭，高雄人，東海大學物理學系、美國南加州大學電機工程碩士。曾任美國國家半導體公司電腦工程師、美國昇陽公司電腦工程師、台積電美國子公司技術經理。現任國民黨中常委、國民黨高雄市議員。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於9月28日接受美國媒體訪問時表示，他持續對台灣遊說晶片製造“五五分”的構想，也就是美台各自生產一半晶片，並拋出對“矽盾”的新解，認為美國本土晶片充足才能保護台灣。



黃紹庭表示，全世界對晶片的倚重度愈來越高。特朗普上任後，不只要把製造業拉回美國，更想把高科技產業拉回美國。高科技這10年、20年重心從IC設計變成半導體，台積電、三星等公司重要性變高之後，美國又要把這些公司拉回美國。



黃紹庭表示，大家不要忘記，30、40年前，美國是把這些它們口中的高汙染物踢出去美國的。隨著時代進步、法規嚴謹，高科技製造廠都已經符合環保標準，但重點來了，美國希望把高科技製造業拉回美國，必須要先伸出橄欖枝，而非叫囂式的搶婚、搶親，把黃花大閨秀搶到自己家裡去。



黃紹庭表示，台灣的矽盾還保護得非常好，台積電是台灣的寶，美國看到要來搶過去，但台積電已經是國際企業，在地緣政治之下遭受到若干壓力，台灣政府要好好站出來力挺，否則台灣矽盾恐怕會不保。



黃紹庭表示，美國2022年提出《晶片與科學法案》，也就是最主要的晶片補助計劃，鼓勵企業在美國境內擴大生產和研發能力，所以韓國三星到德州設廠，台積電到亞利桑那州設廠，但是到後來，主要受益者之一的英特爾不成氣候，三星也是搖搖欲墜，只剩下台積電一枝獨秀。