中評關注：軍系票白熱化　藍黨魁選戰兩關鍵

國民黨主席選舉將在10月18日進行投票。（中評社 資料照） 中評社台北10月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉進入最後衝刺，主要競爭者鄭麗文與郝龍斌之間的對決逐漸白熱化，尤其兩人在軍系票源看來不分上下，這場競爭可能就要看另外兩個關鍵，一是自主黨員的最終意向，二是有無可能出現棄保效應，都將成為影響勝負的決定性因素。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。目前主要競爭者為郝龍斌和鄭麗文兩人。



2025年國民黨主席選舉有效黨員數確定為33萬1410人，相較4年前的主席選舉37萬711人減少3萬9301人，是自2001年國民黨主席改黨員直選以來，11次主席選舉（含4次補選）中新低。而國民黨主席選舉是完全由黨員投票的封閉式選舉，黨內分析，是由軍系、地方派系、正副議長系統、自主黨員四大類別主導選局。



在軍系票的經營上，郝龍斌因父親、前“國防部長”郝柏村的淵源獲得眾多退役將官支持，以“無私與穩健”為號召，3日大動作和軍系召開記者會，由陸軍退役上將、前陸軍總司令黃幸強號召約40位退役將軍站台，大秀軍系實力，屬於藍營傳統軍系組織票的動員。



而鄭麗文則選擇走“由下而上”的路線，把焦點放在專修班與各軍系社團的基層票源上，透過個人魅力和聲量，強調改革與突圍，主張國民黨應該讓基層的聲音被聽見，並把這場主席選舉包裝為世代交替運動，目的正是要打破藍營傳統軍系過往而上而下發號動員令的投票結構，目前看來，確實符合藍營基層渴望這一任主席有所改變的氛圍。



因此，從此次軍系票分流來看，可能尚無法解讀郝龍斌和鄭麗文之間的勝負。所以，決定勝負的關鍵，很大一部分可能落在“自主黨員”身上。這群黨員既不完全受制於派系，也不必然跟隨軍系組織投票，而是依據候選人的理念、戰略與未來藍營的走向來做選擇。

