晶片五五分　王宏仁：美錯把晶片當傳產喊價

成功大學政治系教授王宏仁。（中評社 資料照） 中評社台南10月4日電（記者 蔣繼平）美國喊話台、美晶片製造比例應調整為“五五分”引關注。成功大學政治系教授王宏仁向中評社表示，美國有考量地緣政治下去風險化，及關稅談判單邊施壓等層面，但錯把晶片生產當成製造業來看，太過於簡化問題。他認為，五五分的比例台灣當然不可接受，但應設法去回應美方在意的晶片供應鏈韌性，這是可以做的部分。



另外針對台灣矽盾是否會逐漸被瓦解，王宏仁強調不會，並解釋大部分人都把科技業當作傳統製造業，但台積電海外設廠都遵守資訊不落地，只是將產能擴大到其他地方去來增加產能，並不要覺得會外移，台灣仍掌握關鍵技術。



王宏仁，德國杜賓根大學政治學博士。學術專長為國際關係理論（非西方理論建構之挑戰）、國際安全（亞太安全）、全球治理與國際秩序、兩岸關係。擔任“國策研究院”文教基金會執行長、當代日本研究學會理事長兼會長。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於9月28日接受美國媒體訪問時表示，他持續對台灣遊說晶片製造“五五分”的構想，也就是美台各自生產一半晶片，並拋出對“矽盾”的新解，他認為美國本土晶片充足才能保護台灣。



從整體戰略上來看，王宏仁表示，美國接下來會有新版“國防戰略”計劃出來，目前得到的風聲的確把台海看成是很高風險的地方，當然不見得有立即性風險，但未來上當作是主要預防的部分，背後預設中國有野心或意圖來去改變台海現狀，是有這樣的預設。



王宏仁認為，所謂“晶片五五分”是考量到去風險化，不希望晶片是台灣獨占，要變成美國化、在地化。美國的確有這樣的考量，戰略主要還是這樣的部分。



台積電對美投資已達1650億美元，是否還不夠滿足美國需求？



王宏仁表示，以盧特尼克所講的部分，可能對半導體產業沒有很瞭解，只是把台積電當作是製造公司，當成製造業來看。但台積電不是製造業，而是科技公司。若用生產供應製造鏈的想法，只用數學去區分，只看到怎麼會95%晶片都由台灣控制呢？所以要拿回主導權，那就太過於簡化了。



王宏仁表示，且台積電10位董事裡面，就有5個是美國人，1個是英國代表，所以就台積電的部分來講，不能把它切割成台灣問題，所以搶了美國的工作。

