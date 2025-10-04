中評關注：府副秘何志偉備戰桃園市長有跡象

43歲的府副秘書長何志偉近來勤跑桃園宮廟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月4日電（記者 盧誠輝）被視為可能代表民進黨參選2026桃園市長的“總統府”副秘書長何志偉近來勤跑桃園宮廟，他出席活動時身段柔軟，致詞前還會90度鞠躬，言必稱賴清德。日前私下邀約桃園媒體餐敘時也毫不避諱地透露“賴‘總統’希望我有空就多到桃園走走”，充分展現備戰2026桃園市長的企圖心。



43歲的何志偉和桃園並無淵源，在美國出生的他，28歲才放棄美國籍入伍服役，為陽信銀行第二代，家族實力雄厚。2010年靠著時任民進黨不分區“立委”的母親薛凌、繼父前“立委”陳勝宏所創的派系“綠色友誼連線”拉抬，披上綠營戰袍首次參選台北市第一選區（北投區、士林區）議員便當選，2014年更以該選區最高票順利連任。



2018年民進黨決定自推人選挑戰爭取連任台北市長的前台灣民眾黨主席柯文哲，當時還是台北市議員的何志偉先是以“髒髒包”來形容柯，但後來因前綠委姚文智參選台北市長辭去台北市第二選區（士林區、大同區）“立委”，何志偉登記參選補選時卻又自稱和柯是“好朋友”，隔日即遭柯猛酸，何也為此向柯道歉。



何志偉順利遞補當選“立委”更上一層樓，2020年也順利連任。2024“立委”初選時被時任台北市議員的王世堅打敗後轉趨低調，直到賴清德上任後被攬擔任“總統府”副秘書長，才又開始活躍。



何志偉擔任“總統府”副秘書長後不久，便經常出席桃園宮廟活動，當時就曾引發外界聯想，但他總是以“代表賴清德出席”為由輕輕帶過。因為當時在民進黨內還有一位潛在對手，就是後來遞補上民進黨不分區“立委”的王義川，王因在2024大選輔選有功，選後就被賴清德拔擢為民進黨政策會執行長。

