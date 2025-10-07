高雄旗後砲台建材來自福建　中西合璧

砲台營門，門楣有“威震天南”字樣。（中評社 方敬為攝） 中評社高雄10月7日電（記者 方敬為）高雄旗津最北端的旗後山上有座“旗後礮台（砲台）”，建造於1875年清光緒年間，是當時扼守高雄港出海口的重要軍事設施，該砲台是台灣第一座融合了中式與西洋形式的砲台，建築形式採傳統中式設計，包括八字門、依循傳統風水觀念打造、建材引自福建一帶等，火炮武器及砲台則是採西方技術，中西合璧。



旗後砲台座落在高雄市旗津區旗後山上，是清朝末期為鞏固海防所用，分別在旗後（中位）、哨船頭（低位）、柴山（高位）等3處建立新式礮台，以高中低層次不同的礮位全方面守護高雄港安全。根據史學家考究，該砲台可能是台灣首座中西技術融合砲台，到鴉片戰爭之前，台灣的砲台仍使用自鑄的中式砲，尚未引進近代西洋式設計的砲台，旗後砲台是中國全面吸收西洋技術之始的“中西合璧”式砲台。



該砲台的建材也有深厚的兩岸淵源，由於當時台灣的燒磚技術尚未發達，大部分的公共建築，都是從漳泉廈門一帶訂購。旗後砲台的營門有二處，原主入口朝東南方，西邊則有一小側門，主入口在方位符合中國傳統的風水觀念，營門以中式八字門為設計。



旗後砲台是高雄港區3個古砲台之中，規模最大、保存最完整者，位於旗後山南側，與北側的旗后燈塔遙遙相望，在乙未戰爭時曾遭日本軍艦轟擊，至今仍可見到戰損的歷史痕跡。

