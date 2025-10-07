台企聯李政宏：兩岸合作才能破解美關稅攻擊

台企聯會長李政宏。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月7日電（記者 盧誠輝）全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱：台企聯）會長李政宏接受中評社訪問表示，面對美國向全球發起的無差別關稅戰，兩岸唯有合作，讓兩岸企業能夠有更緊密連結，以此形成一股更強大力量，才能有效破解美國的關稅攻擊。



李政宏，中興大學財稅系學士，現任上海冠龍閥門機械有限公司董事長，歷任明冠造機企業股份有限公司總經理、上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長、中國建築金屬結構協會給水排水設備分會副會長、上海市台灣同胞投資企業協會會長、全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長，2019年當選台企聯會長，成為台企聯最年輕的會長，2023年5月連任。



李政宏指出，美國對全球採取的無差別關稅攻擊，台商不論是將工廠搬到東南亞、墨西哥或菲律賓其實都是沒用的，他認為最好的方式就是兩岸合作，讓兩岸企業能夠優勢互補。



他提到，從每年兩岸的貿易額來看，兩岸產業往來是非常密切的，很多台資企業的零配件，是先送到大陸進行組裝之後，再外銷到歐美，所以如何善用這樣的優勢就顯得相當重要，因此如果兩岸企業能夠有更緊密地合作，就能形成一股更強大的力量。



李政宏強調，兩岸經貿依存度非常高，因此兩岸該如何增強合作，彼此進行強強結合，才是面對美國關稅戰最重要的議題，而不是刻意製造兩岸的緊張或無謂的競爭，也不應該只是單一押注在美國，兩岸唯有合作，才能破解美國的關稅攻擊。



李政宏認為，大陸擁有非常龐大的內需市場，也是全世界最大的單一市場，所以還沒到大陸設廠的台商朋友，也不應該放棄大陸市場，且大陸現在所推動的是多邊貿易與開放市場，不管是RCEP（區域全面經濟夥伴協定）或是跟歐盟的貿易協定等，都非常有助於台商朋友去開拓新市場。