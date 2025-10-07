不只雙城論壇卡關　兩岸同名鄉鎮交流也沒了

國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月7日電（記者 盧誠輝）原定於9月25日至27日在上海舉行的上海和台北“雙城論壇”卡關。無獨有偶，原本輪到今年要舉辦“第五屆海峽兩岸同名鄉鎮橫山互動協作會議”的新竹縣政府也被卡，中國國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢透露，因陸委會不准大陸相關代表來台，後來只好改在大陸舉行。



海峽兩岸同名鄉鎮橫山互動協作會議是由包括台灣新竹縣橫山鄉，重慶市綦江區橫山鎮、廣東省廉江市橫山鎮、廣西壯族自治區陸川縣橫山鎮、江西省上饒市廣豐區橫山鎮、陝西省榆林市橫山區、四川省遂寧市安居區橫山鎮、浙江省龍游縣橫山鎮、江蘇省常州經開區橫山橋鎮等兩岸9地共同合作參與並輪流舉辦。



該會議2015年由重慶市綦江區橫山鎮首次舉辦，兩岸“橫山”同名的9個鄉鎮區進行深度交流，促進彼此在經貿、文化、旅遊與基層發展等領域上的合作，創造互利共贏。今年第五屆會議原本輪到新竹縣橫山鄉舉辦，但卻因同樣遭陸委會卡關，9月28日到30日已改在陝西省榆林市橫山區舉行。



中國國民黨新竹縣黨部主委、新竹縣副縣長陳見賢在中秋連假接待前來捐善款做公益的全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱：台企聯）時透露，因陸委會不肯批准讓大陸其他8個橫山鄉鎮區代表來台灣出席會議，後來只好改到陝西省榆林市橫山區舉辦，讓他感到相當無奈。



陳見賢指出，這次主辦單位原本有發邀請函給他，但他也沒有辦法出席，因為他若要到大陸去，都必須先經過陸委會審核，加上他又是國民黨新竹縣黨部主委，而國民黨主席選舉即將在10月18日舉行，所以時間有點敏感。



他提到，自從擔任副縣長以來，每次要到大陸去參訪或交流，都必須先有大陸相關單位的邀請函，不是說他想自己去就能去。等他收到邀請函後，還要送到“行政院”去審核，但審核速度卻經常相當緩慢，他過去有幾次經驗是，明明早就訂好的機票是隔天要出發，但“行政院”卻直到前一天快下班前才發電子公文來通知他已經批准通過。

