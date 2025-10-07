中評關注：金門模式對台灣觀光業發展的啟發

大陸十一假期，金門水頭碼頭遊客洶湧。（金門縣政府提供） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）金門觀光旅遊自10月1日起熱鬧滾滾，適逢大陸十一假期以及中秋假期，金門當地不只有台灣本島旅客，還有大批陸客到訪，觀光業迎來強勁發展動能，與台灣本島的觀光旅遊業形成強烈對比。今年中秋假期台灣僅新北、台北、苗栗3縣市的訂房率逾六成，過往馬政府時期十一長假的陸客紅利也不復見，兩岸關係與台灣庶民經濟的連動性值得思考。



兩岸關係急凍，觀光旅遊為隨著疫情結束而復甦，自從台灣民進黨政府下達赴陸觀光“禁團令”後，北京方面也對陸客來台祭出限制，目前僅開放福建民眾到金門、馬祖旅遊，金馬成為福建居民熱門旅遊目的地。尤其是與廈門僅一水之隔的金門，在今年十一假期展現金廈泉“一日旅遊圈”交流熱度，為金門觀光市場注入活絡動能。



根據金門縣府統計，截至今年年9月底，金門透過小三通入出境旅客已突破133萬人次，較2024年同期增加近50萬，年增率達37.6%，已超越2024年全年130萬2366人次入出境紀錄。10月1日長假起跑當天，金廈小三通入出境旅客總數達5274人次，其中入境人數4272人次，超越五一長假人潮。上午時段，通關大廳湧現大量旅客，市區街道呈現熱鬧景象，促進在地商業繁榮。



金門的觀光經濟獲得陸客紅利，從十一假期一路延續到中秋假期，與台灣本島的觀光旅遊景氣形成強烈對比。台灣境內觀光旅遊近年碰上瓶頸，出境人次遠高於入境人次，形成懸殊的觀光逆差，根據官方統計，今年上半年台灣出境旅客約914萬人次，創新高，而入境旅客僅約419.7萬人次，相差近1倍，且境內旅遊平均停留天數也創下10年來新低，僅1.39天，旅宿業首當其衝。



台“觀光署”索性改變旅宿業訂房率公布方式，僅公布訂房率超過六成的縣市，今年中秋假期只有新北市、台北市、苗栗縣3縣市的訂房率逾六成，相當慘澹，由於今年中秋假期緊接著雙十假期，民眾只要請3天假就能連休9天，不少人選擇出境旅遊，而海外旅客來台表現又不佳，再對照金門的陸客觀光紅利，讓業界不勝唏噓。

