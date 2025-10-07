蕭天流：台灣發展核武不可行　只會更危險

台陸軍退役少將蕭天流。（中評社 資料照） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）美國《外交政策》雜誌日前發文提到台灣可考慮重啟“核武計劃”，增加對外交涉的籌碼。台陸軍退役少將蕭天流接受中評社訪問表示，該說法是陷台灣於不義，先不論技術是否到位，外部形勢並不可能允許，此舉直接挑戰“核不擴散”（NPT）體系，只會被國際夾殺，籌碼還沒累積到，外部壓力就先下來，該說法顯然是配合美國的戰略考量，要台灣犧牲打。



蕭天流，金門人，曾任“國防部”軍備局採購管理處處長、駐美軍事採購團團長，退役陸軍少將。



《外交政策》雜誌（Foreign Policy）副主編巴默（James Palmer）9月30日以“台北該如何應對華府”為題指出，台灣受到美中夾擊，有幾個應對華府的選項，除了暫時聽從美國總統特朗普的主意或透過其他辦法安撫特朗普，最務實的做法還是運用美國國會人脈，對白宮造成保衛台灣的壓力。但他也警告，若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟1980年代因美方壓力而中止的核武計劃。



針對台灣重啟核武計劃，增加對外交涉能力的說法，蕭天流認為，是無稽之談，因為台灣擁核不會增加安全係數，只會更危險，當年台灣的核武發展受阻，正是美國從中阻撓，因為台灣擁有核武會破壞既得利益結構，這樣的既得利益結構目前依然，美國乃至於國際社會都不可能放任台灣擁核，只要有風聲，台灣馬上會被國際夾殺。



蕭天流研判，美國媒體拋出台灣“重啟核武”的議題，不排除是配合美國官方的戰略考量，表面上是替台灣說項，但其實是要台灣替美國犧牲打，無非是想造成兩岸同室相戈、兄弟相殘，美國從中得利。



他指出，美國自從中國大陸九三閱兵式之後，對台動作頻頻，除了要求“台美晶片產能五五分”，更要製造業到美國投資設廠，有意加快榨取台灣的可利用價值，除了獲取美國利益，台灣接下來剩餘價值就是成為美國削弱中國大陸的戰略前沿，鼓勵台灣重啟核武計劃，顯然是戰略的一環。