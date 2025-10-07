中評關注：內鬥內行的國民黨又回來了

國民黨主席選舉將在18日進行投票。（中評社資料照） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉進入白熱化階段，近日已從原本的路線與理念之爭，迅速演變成黑函四射、謠言滿天飛的內鬥戲碼。從政見會場次爭執，到候選人互揭老底、網路上各種似是而非的訊息不斷擴散，讓人不禁感嘆“果然熟悉的國民黨又回來了！”



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。目前主要競爭者為郝龍斌和鄭麗文兩人。



這場選戰由於被視為藍營2028共主的台中市長盧秀燕不參加，所以選舉主軸有很大一部分聚焦在，這一任的黨主席如何協助盧秀燕順利帶領國民黨重返執政，另外一部分則是國民黨的路線問題究竟該不該有所改變。



因此，候選人各自主打“世代交替”、“黨務革新”、“兩岸論述”等主題，原本有機會展現理念對話的成熟與厚度。但隨著辯論頻繁舉行，以及從幾份黨員民調顯示鄭麗文領先態勢逐漸確立後，選舉火藥味已愈來愈濃，各種攻訐、流言與陰謀論充斥。



尤其在兩岸論述的路線問題上，目前黨內選舉實務派普遍傾向低調應對，認為此時應避免刺激社會觀感，以免影響2026和2028的大選布局。部分人的想法甚至是，新任主席只要能守成、不添亂，等待盧秀燕明年底卸任市長後出馬，自然能“以摧枯拉朽之姿”重返執政，但如此是完全小看綠營為了維持政權的決心。



尤其，迴避兩岸論述恰恰是國民黨長年困境的根源。在民進黨這十年執政讓兩岸陷入危險境界後，民眾期待看到的是台灣能有另外一種路線選擇，國民黨能否提供明確方向與論述自信就很重要，以網紅館長陳之漢多次赴陸直播，且高喊兩岸同是家人、同胞，但並未削減他在網路上的影響力為例，兩岸論述不僅是藍營的核心資產，更是能否在台灣政治版圖中重新凝聚支持的關鍵。