台積電2奈米紀念晶圓亮相　魏哲家題藏頭詩

台積電F22廠試產紀念晶圓7日起於高雄市政府四維行政中心1樓展示。（圖：高雄市經發局提供） 中評社高雄10月6日電（記者 蔣繼平）台積電高雄F22廠試產的首批12吋2奈米晶圓順利產出，贈送試產成功紀念晶圓給高雄市政府，7日起將展示於四維行政中心1樓大廳，晶圓上有署名台積電董事長魏哲家題的“藏頭詩”巧妙串連“大南方新矽谷”，代表高雄未來成為半導體核心基地的願景。



這片編碼“K1A001.00”晶圓中間有題詩“大鵬展翅開新局，南方沃土育英才，方圓千里共協力，新猷開拓展鴻圖，矽晶聚才謀發展，谷地生金富庶來。”每行左邊第一個字可看出用“藏頭詩”巧妙串連“大南方新矽谷”6個字，文末署名為台積電董事長魏哲家。



陳其邁近日收到台積電贈送的紀念晶圓，直言心情“百感交集”。他也表示，高雄能成為全球半導體最先進製程聚落，離不開市民支持、“中央”政策、台積電投資與市府團隊努力，這份紀念晶圓不僅具歷史意義，更將激勵市府持續建構完整半導體產業鏈。



高雄市經發局表示，台積電代表2日赴市府致贈試產成功紀念晶圓，感謝市府在土地、水電、基礎建設及行政協助上的全力支持。這片編碼“K1A001.00”的晶圓，為台積電高雄F22廠今年試產的首批12吋2奈米晶圓，象徵高雄正式邁入先進製程新紀元。



經發局表示，楠梓園區開發持續推進，預計2025年營運後初期可帶來至少1500個就業機會及超過新台幣1500億元年產值。全廠區創造逾2萬個營建工作機會，超過7千個直接的高科技工作機會。



市府表示，為讓市民感受台積電的用心與城市的進步，7日起於四維行政中心1樓展出紀念晶圓，誠摯歡迎市民朋友蒞臨參觀，共襄盛舉，一同見證高雄邁向智慧科技城市的新篇章。