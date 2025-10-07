中評專論：日本女版安倍上台　台灣風險上升

高市早苗可望成為日本憲政史上第一位女首相。(高市早苗臉書) 中評社台北10月7日電（評論員 林淑玲）有“女版安倍”之稱的高市早苗10月4日贏得自民黨總裁選舉，如無意外將成為日本憲政史上第一位女首相。高市曾多次表達“台灣有事、日本有事”，讓民進黨政府十分振奮；但也因她的右翼主張、對台立場，強烈挑戰中國，中日關係閃著紅黃燈。日本政局變化讓東北亞地緣政治撲朔迷離，台灣會被犧牲？被出賣？



高市早苗拿下自民黨總裁寶座後，賴清德發言道賀，台駐日代表李逸洋受訪表示“台日關係會愈來愈好”，台官方充滿期待。但高市對中國是否繼續強硬，對台灣是否維持“台灣有事、日本有事”的基調，值得關注。畢竟日本從政治、經濟到民生目前都有一堆難題，若非如此，她的前任石破茂也不會才做一年首相就黯然下台。石破茂對高市勝選留下一句耐人尋味的話，“希望她不會將日本帶入歧途”。



日本長年扈從美國，對台關係也不脫美國框架，以民進黨認為最友台的已故首相安倍晉三為例，他也是直到下台後，才開始喊“台灣有事、日本有事”，積極與台灣交往。安倍首相任內的對台關係還是謹言慎行，避免踩到日中關係紅線。高市早苗以安倍接班人自居，以右翼路線爭取支持；但她若不改立場，日本周邊中國、朝鮮、俄羅斯所環繞的地緣關係倍增複雜，台海如今已是全球公認的火藥庫，日本官方一旦拿出“台灣有事、日本有事”立場與積極態度，恐怕就會像石破茂所說的，把日本帶入歧途。



日本政府其實早有兩岸會開戰的準備，日官方今年3月首度公布因應“台灣有事”計劃，包括在約6天內撤離約12萬沖繩先島群島（宮古島、石垣島、與那國島等）居民及觀光客等，安排前往九州及山口縣共32個市町安置。7月間，英國《金融時報》引述知情人士報導，日本政府官員告訴企業，若中國大陸對台灣發動攻擊，日企必須撤離人員時恐得自己想辦法。8月更曝光，台日已簽署“從台灣入境日本的外國人資訊共享”合作備忘錄，防止間諜在戰時日本撤僑或台灣居民赴日避難的情況下，趁亂入境日本。



日本官方早做好“台灣有事”的準備，更是台灣盟友之中第一個公開撤離方案的國家，還會自己跳坑“台灣有事、日本有事”把自己的土地與人民捲進去？

