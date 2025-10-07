館長喊把賴清德狗頭斬下來　依“國安法”偵辦

知名網紅“館長”陳之漢。（中評社 資料照) 中評社台北10月7日電／知名網紅“館長”陳之漢5日在直播時脫口說，“把賴清德狗頭斬下來”，並喊話中國“兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊！”，引發爭議。對此，“總統府”發言人郭雅慧6日表示，台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，但“國家安全”與“元首”維安不容任何挑戰，相關涉及恐嚇的言行將依法處理。



陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，此舉引發府方、刑事局急做應對處置。對此，館長6日晚間直播透露，律師確定，自己將要被《“國安法”》、《恐嚇罪》偵辦，目前已在排定約談時間，他已經廣發媒體，到時候去刑事局做筆錄且如果被羈押，“到時候希望大家幫幫我的家庭，確定要辦我了”。



郭雅慧表示，此案已交由警政單位依法處置，台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟“國家安全”與“元首”維安不容任何挑戰；相關涉及恐嚇的言行將依法處理，以維護“國安”與法治秩序，也呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。



綜合台媒報導，面對即將要為自己的網路言論負責，館長6日晚間再開直播提到，律師確定他將要被《“國安法”》、《恐嚇罪》偵辦，目前已在排定約談時間，不過他也已經廣發媒體，到時候他去刑事局做筆錄且如果被羈押，希望粉絲們幫幫他的家庭。



館長說，結果他已經被約談，檢警確定要偵辦他了，他反而認為自己直播片段被去頭去尾，現在卻要遭《“國安法”》偵辦，難道台灣沒有言論自由了？



刑事局6日下午證實表示，針對陳之漢於網路公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇“總統”安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條“煽惑他人犯罪”及第305條“恐嚇危害安全罪”等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，並報請新北地檢署指揮偵辦，強調將針對館長不當言行依法偵辦。



“警政署”強調，台灣為成熟民主“國家”，“憲法”固然保障人民言論自由，但此項權利並非無限上綱。任何言論若涉及煽動他人犯罪、鼓吹暴力或危害公共安全，均屬違法，行為人須負起法律責任。



警方呼籲：網路並非法外之地，民眾應理性辨識資訊，不應散播或附和違法言論。民主社會的價值在於理性溝通與相互尊重，警方將持續監控網路輿情，依法維護社會秩序，呼籲各界共同維護健康與理性的公共討論環境。