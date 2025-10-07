台晶片外交下險棋　林佳宜：南非恐靠攏大陸

“國防院”分析員林佳宜表示，台灣的“晶片外交”具有風險。（照片：“國防院”網站） 中評社台北10月7日電／南非片面將台灣駐處遷移及降格，“賴政府”日前祭出晶片限令，以此為籌碼，要求南非與台灣協商。台軍方智庫、“國防安全研究院”分析員林佳宜9月25日在分析報告中指出，台灣晶片在南非中高階IC、車用晶片等領域，具有不可替代性，但台灣的“晶片外交”也具有風險，若處理不慎，有可能迫使南非更依賴大陸產品，甚至在政治上更靠攏大陸。



斐方於7月片面宣布將台灣駐處名稱降格，並將原位於首都的“駐南非台北聯絡辦事處”移出首都，台“外交部”與“經濟部”合作，日前公告限制晶片輸入南非，才2天就迫使斐方同意協商。



根據《中時新聞網》報導，“國防”院“國安”所政策分析員林佳宜在《“國防”安全雙週報》分析指出，晶片外交雖不構成武力威脅，但其“科技即籌碼”性質，已逐漸與經濟制裁、出口管制並列，成為新型態的“準安全政策工具”。



不過，林佳宜說，南非在半導體領域對台灣與大陸的依賴程度存在明顯差異。南非直接自台灣進口的晶片金額不高，2023年僅約50萬美元，多數台灣製晶片是透過歐盟或美國整機設備間接輸入；相對之下，大陸已是南非電子積體電路與零組件的最大來源，尤其在車用MCU、功率半導體與通訊晶片等成熟製程領域依賴度最高。



林佳宜表示，至於人工智慧晶片與高效能運算需求，南非主要依靠美國品牌與台灣代工的先進製程產品，若台灣以“晶片外交”限制出口，成熟製程產品的缺口可能由大陸填補；但在先進製程與資料中心級AI晶片上，特別是在中高階IC、車用晶片、網路設備處理器及人工智慧邊緣運算晶片領域，台灣的技術與產能具有不可替代性。



不過，分析中認為，這也可能迫使其更依賴大陸產品，讓大陸在“國安”與軍民融合領域對斐擴大滲透，對台灣及盟友的戰略利益形成潛在挑戰；甚至在政治上更靠攏北京，反而強化大陸在非洲的影響力。



此外，若南非社會將出口限制視為台灣“懲罰人民”的行為，可能損及台灣在國際上的道德形象。因此，林佳宜建議，台灣在推動晶片外交時，必須兼顧象徵性與精準性，選擇高階晶片進行差別性限制。