總預算沒編軍警消加薪　藍白將聯手提復議

民眾黨“立院”黨團召開記者會，左起麥玉珍、劉書彬、陳昭姿、黃國昌、張啟楷及林憶君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”未在明年度總預算案中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，將再引發朝野衝突。中國國民黨團與台灣民眾黨團7日將提出復議，要將已付委的總預算案退回程序委員會。民眾黨“立法院”黨團要求，退回預算案、依法補正，並將告發“行政院長”卓榮泰瀆職。藍白將再度聯手，總預算案將再掀朝野衝突。



民眾黨籍“立委”張啟楷批評，卓榮泰把自己當土皇帝、當土匪頭子嗎？民進黨已變成違法亂紀、無法無天的土匪政府了，搶地方補助款，還苛扣軍人加薪與警消人員退休金。人民用選票證明大罷免大失敗，“賴政府”不反省還變本加厲，我們不只要退回預算案要求重編，還要告發卓榮泰瀆職！



藍白不滿“政院”未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，擬在7日對總預算案提出復議案。“行政院”發言人李慧芝6日表示，“立院”若召集朝野協商，“政院”都願意參與，編預算是“憲法”權力分立下專屬行政權範疇，“立法院”應該尊重“行政院”。



民眾黨“立法院”黨團7日上午召開“苛扣軍警消權益 卓榮泰違法濫紀”記者會，由黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、麥玉珍、劉書彬及林憶君等人出席。



黃國昌表示，上個月之所以讓明年度總預算案順利付委，是希望保留一定的空間與善意，但到目前為止，“行政院”態度依然傲慢，執意要違法濫權，完全沒有把軍人、警察、消防員的權益放在心中。無論是軍人待遇條例，或警察人員人事條例，都是“立法院”三讀的法律，賴清德也已公告生效，“行政院”竟然自己扮演太上皇，無視法律案、無視警消權益，就是不編預算。



黃國昌說，卓榮泰這種違法亂紀的作為，民眾黨團完全無法接受，特別是過去這段時間警消人員投入花蓮救災，結果“賴政府”嘴巴感謝，實際上卻在踐踏，因此民眾黨團決議對明年度總預算案提出復議。



黃國昌指出，“行政院”發言體系講一些似是而非的東西，認為“立法院”針對預算案不能增加，是把人民當笨蛋？連預算案與法律案都分不清楚，持續散播錯誤訊息，自己扮演大法官，“立法院”通過、賴清德公告生效的法律，卓榮泰可以不遵守嗎？