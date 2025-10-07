陳佩琪控柯被關一年全身病　北所人畜共生

柯文哲與妻子陳佩琪6日到中正紀念堂賞月。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北10月7日電／台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見長達一年，日前以新台幣7000萬元交保。柯文哲妻子陳佩琪5日在臉書發文，除了心疼丈夫健康受創，也說台北看守所的環境“人畜共生”，尤其夜裡四處覓食的“原住鼠”最令人膽寒，讓不少收容人嚇得倒退三步。對此，台北看守所6日回應，所內皆依照衛生主管機關規定，定期落實環境消毒與疾病防治措施。



陳佩琪表示，去年中秋節開始，柯文哲就沒能和家人團聚，“就這樣被莫名其妙抓去關了一整年”，柯在北所裡皮膚潰爛、腎結石復發，甚至感染HPV病毒，生活缺乏尊嚴。她曾送素食包子探望，但送到柯文哲手中時，食物已被攪爛變形，“看了真的很心疼”。



陳佩琪指控，北所環境老舊，水管年久失修、水質不佳，長期下來衍生各種問題，過去大家以為蟑螂多已夠煩人，柯文哲卻說最可怕的其實是老鼠，“這些原住鼠白天偶爾現身，夜裡更是大搖大擺出來覓食，完全不怕人。即使房間24小時亮燈監控，一旦和牠們對上眼，反而是人被嚇到退三步”。



北所6日回應強調依法行政，並已提供所有收容人保健所需的環境，保障其權益。北所並重申，所內皆依照衛生主管機關規定，定期落實環境消毒與疾病防治措施，此外，若收容人有個別的健康狀況或生活需求，所方皆會即時處理，安排必要的醫療資源與處置，確保收容權益受到妥善保障。