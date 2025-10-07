台劇《零日攻擊》最終回這一戰　方恩格驚呆

方恩格點評《零日攻擊》第十集。（照片：方恩格臉書） 中評社台北10月7日電／台劇《零日攻擊》情節設定以台海開戰為背景，未上映前即討論不斷，而播映至今也引發不少質疑。旅居台灣的美國籍律師、美國共和黨前海外部亞太區主席、國際政治觀察家方恩格（Ross Feingold）對《零日攻擊》逐集點評，他表示對吸引外籍觀眾來說戰果是全軍盡墨，也說核准補助的官員欠納稅人一個交代。針對最終回，方恩格6日在臉書發文表示，第十集述台軍方只須用輕武器就能順利防禦大膽島，這真是世界軍事奇蹟！批准資金補助的官員還要再對台軍方表達歉意。



方恩格表示，世界詩壇巨擘艾略特在钜著《空心人》詩篇曾謂“世界總不是轟然而止，而是啜泣落幕。”《零日攻擊》第十集亦不是以史詩般壯烈收場，而是以聲聲啜泣悄然而終；所有期待《零日攻擊》以解放軍大舉進犯由軍方嚴密固守台灣本島，將會對劇情佈局極度失望。



方恩格指出缺失，第十集描述“國防部”，甚至包括其高層官員都已經被大陸吸收，假若“國防部次長”都向大陸暗中傳遞訊息，為何“國安局”要耗費如此長久時間，才能夠採取逮捕行動？特別是在之前第一集到第九集，不斷強調兩岸愈來愈瀕臨開戰，那為什麼“國安局”要花費如此久的時間，才能逮捕傳送消息給大陸的次長？劇情描述“國防部次長”與大陸暗中通聯會不會傷害軍方士氣？



方恩格質疑，第十集描述軍方只須用輕武器就能順利防禦大膽島，這真是世界軍事奇蹟！在那位準“總統”演講中，她特別強調為何值得保衛台灣，其中理由包括“接納世界新移民”及“性別認同”，但這絕不會是能讓特朗普下令美軍干預並解救台灣的理由，或許編劇先生應該對此有所考量？



方恩格重申，批准以資金補助拍攝《零日攻擊》的政府官員，確實欠納稅人一個交待，現在還要再加上對軍方表達歉意。