黃國昌喊話賴清德　雙十文告勿撕裂台灣

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）雙十慶典將近，台灣民眾黨主席黃國昌7日呼籲賴清德的雙十文告，應揮別過去操作的撕裂台灣社會，回歸理性務實成為全民“總統”。黃國昌表示，民眾黨即便對賴清德、對民進黨政府有許多強烈批判，但仍會出席雙十慶典。



黃國昌說，民眾黨秉持前民眾黨主席柯文哲樹立的價值，永遠把國家利益放在政黨利益之上。面對雙十慶典，即便民眾黨對賴清德、對現在的民進黨政府，有非常多強烈批判，也沒辦法接受他們的倒行逆施。但這是國“家的”生日，不是民進黨的生日，更不是賴清德一個人的紀念日，民眾黨團會出席今年的雙十慶典。



民眾黨“立法院”黨團7日上午召開“苛扣軍警消權益 卓榮泰違法濫紀”記者會，由黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



黃國昌指出，雙十慶典將近，去年賴清德的文告主軸，定調團結台灣共圓夢想，期許自己的使命是團結全台2300萬人。但過去一年來，“賴政府”在做的事哪裡是團結台灣？不僅發動大惡罷，還把不認同民進黨的人全部打為雜質。這是哪門子團結全台2300萬人民？民進黨政府倒行逆施、製造仇恨衝突、撕裂社會，已對台灣造成莫大傷害。



黃國昌表示，726、823大罷免32比0的大失敗結果後，民眾黨誠懇呼籲民進黨不要再惡搞，希望民進黨開始撫平社會傷痕的工作。但過去這段時間以來，我們完全看不到賴清德、“行政院長”卓榮泰及民進黨政府有任何作為。持續故態復萌、持續撕裂台灣、持續創造社會對立與衝突。



黃國昌呼籲，民進黨的大罷免夢已碎，期待今年雙十慶典賴清德的文告能回到務實、理性，回應人民對各項重大政策的期待及面對國計民生出現的重大問題，回歸屬於全民的“總統”。