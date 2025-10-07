綠稱台北市長選舉有黑馬　侯漢廷：難翻盤

新黨台北市議員侯漢廷。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／距離2026年縣市長選舉剩下一年，民進黨內部正積極評估各地布局，並傳出前基隆市長林右昌有可能成為台北市長選戰的“黑馬”人選。對於民進黨的提名動態，新黨籍台北市議員侯漢廷5日在政論節目指出，若民進黨真心想在台北投入選戰，應該早早培養候選人聲量與政績，並質疑目前被點名的幾位人選是否具備足夠的行政經驗與市政理解。



曾擔任民進黨台北市黨部主委的吳怡農日前表態將爭取民進黨台北市長提名。綠委王世堅則被點名可挑戰國民黨籍台北市長蔣萬安。



侯漢廷5日在政論節目《週末大爆卦》表示，民進黨目前的提名思考“搖擺不定”，難以說服選民。過去同樣被視為熱門人選的吳怡農，除了形象與知名度外，在市政歷練上仍顯不足。



侯漢廷批評，部分綠營政治人物過去在不同城市間尋求發展，如林右昌先後被傳出可能投入新北、台北等不同選區，恐讓選民對其長期承諾感到疑慮。他也提到，



侯漢廷進一步表示，目前綠營對於挑戰國民黨籍現任市長蔣萬安缺乏穩定布局，只是“隨意點將”，若未提出明確政見與市政藍圖，將難以獲得台北市民信任。他同時批評民進黨持續透過各種手段挑戰蔣萬安施政，意圖削弱市府執政成績。