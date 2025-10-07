高嘉瑜提建議　明年讓王世堅挑戰蔣萬安

綠委王世堅。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／民進黨2026地方選舉各陣營開始熱身，據瞭解，民進黨目前設定目標，守住現有執政5縣市不能丟，再拚“1＋1”，拿回宜蘭再劍指台中。前民進黨“立委”高嘉瑜認為，民進黨需要有趣的選舉，她認為台北市長最佳人選就是民進黨“立委”王世堅，要讓選民看到民進黨年輕的一面。



根據《中時新聞網》報導，高嘉瑜6日在政論節目《少康戰情室》中表示，經歷大罷免後，民進黨的氣勢有受到影響。但若2026選舉僅鎖定“5＋1”，真的太過保守。高嘉瑜強調，在新竹、基隆以及台中，民進黨都有執政過，且執政成績也受到肯定。



高嘉瑜指出，對於民進黨而言，2026需要有趣的選舉。對於台北市長最佳人選，她認為就是王世堅，因其在中國大陸也得到很多好評，許多人爭相模仿他。民進黨2026選舉若走保守路線，推出的候選人讓大家覺得“就是那樣”，對於2026選舉可看點就不大，相對參與度就沒那麼高。



高嘉瑜呼籲民進黨要換位思考，2026選舉用比較有創意、有新鮮感的選舉方式，讓大家重新看到民進黨年輕、有活力的一面。



資深媒體人黃暐瀚6日在臉書談2026選舉，提及5個2022年民進黨勝選的執政縣市，包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣。若2026丟掉任何一個，照民進黨慣例，黨主席賴清德得請辭下台。黃說距離明年一月大限（民進黨選對會提名期限），只剩最後三個多月，選將名單即將底定，縣市長選舉感覺越來越接近了。