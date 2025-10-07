台經貿談判費暴增　藍委李彥秀批沒有成效

藍委李彥秀。（中評社 資料照) 中評社台北10月7日電／台灣2021年9月22日向紐西蘭遞件，正式申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），但迄今沒有任何動靜，根據“經濟部”近年出境預算，發現明年度“經濟部”編列的出境預算雖然減少，但用在談判部分卻暴增，占比竟高達72%。中國國民黨籍“立委”李彥秀提出質疑，談判費用增加卻幾乎沒有成效，政府也從未公布進度，令人難以接受。



“行政院”已將明年度政府總預算送“立法院”審議，由於今年為了因應美國對等關稅問題，“行政院”經貿談判辦公室扮演關鍵角色，也讓相關談判經費受到關注。



根據預算資料，“經濟部”2024年談判預算為新台幣1799萬元，2025年為1909萬元，2026年再提高為2167萬元，內容多集中在CPTPP、新南向政策、WTO（世界貿易組織）三大項目。其中，“經濟部”2026年的出境經費為3012萬元，但談判部分高達2167萬元，占比約72%，幾乎了2/3，“經濟部”似乎將所有資源全部投入至這三大重點工作。



不過，WTO是原本就已加入的組織，能否加入CPTPP才是台灣貿易能夠有所突破的關鍵指標，但近年都只聞樓梯響，且在特朗普新關稅政策後，鮮少提及進度。“外交部”月前曾表示仍透過4管道、3措施擴大訴求聲量，但今年和明年輪值主席國為更容易受大陸影響的澳洲、越南，成功加入機會更加渺茫。



根據《中時新聞網》報導，李彥秀指出，政府預算配置攸關施政重心，但民眾更關心的是錢花下去是否真正看到成果，從蔡英文時期再至賴清德時期，可以看出民進黨高度重視國際經貿談判，不過支出內容卻多年如一，缺乏新戰略。



李彥秀說，“經濟部”談判經費從111年度（2022年)的近1600萬元成長到115年度(2026年)2100餘萬元，逆勢增加數成，占比逐年攀升，但細看用途，始終侷限於推動CPTPP談判及經濟合作協定等三項，完全未見新突破。



對此，“經濟部”指出，該預算書為“經濟部”協助“行政院”經貿談判辦公室（OTN）編列，細節需向OTN洽詢。