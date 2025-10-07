驚！台南烏山頭水庫鋪光電板　居民氣炸

台“經濟部”水利署推動在台南烏山頭水庫建置水面型浮動太陽光電設施計劃。（照片：星能股份有限公司） 中評社台北10月7日電／台“經濟部”水利署推動在台南烏山頭水庫建置水面型浮動太陽光電設施計劃，近期因大規模光電板鋪設於水面，引起部分民眾對水質變化及自然景觀破壞的疑慮。最新消息傳出，烏山頭水庫遭爆約有11.5公頃光電板鋪滿湖面，畫面曝光非常震撼。



這項計劃由水利署列管，嘉南農田水利會負責公開招標，規劃容量約13兆瓦（MW），占地約13公頃，預估每年可發電1700萬度，減碳量約8906公噸。最終由新能股份有限公司旗下的興業綠能公司取得標案，並於2022年5月投入運作。



根據《中天新聞》6日報導，有當地經常在水庫捕蝦的阿伯指出，曾看見業者派員清潔光電板，但並不清楚清洗時使用的藥劑或方式是否可能影響水質，對官方宣稱“無毒、安全”仍抱持懷疑態度。部分遊客則反映，原本波光粼粼的湖面如今鋪滿大片深色光電板，視覺衝擊明顯，影響了水庫原有的自然景觀。



報導指出，通往烏山頭水庫的道路崎嶇，沿途多竹林且缺乏照明；而從高處遠望，約11.5公頃的水面已鋪上光電板，整體畫面與過去截然不同。



報導引述台南市政府經濟發展局及江南管理處說明，“水面型太陽光電”是配合中央推動綠能減碳政策的重要措施。以烏山頭水庫為例，年發電量約1700萬度，可供應超過4900戶家庭使用，減少碳排放並提升綠電比例。官方強調，使用的光電板材料安全、無毒，不會釋放有害物質，也不會對水質造成污染。



然而，居民認為官方數據偏重理論評估，欠缺長期監測結果，難以完全消除疑慮。而浮動式太陽能因不需與農地競爭，被視為土地有限的國家發展綠能的趨勢。目前全台已有13座水庫納入規劃，其中包括新竹寶二、金門金湖、雲林湖山、嘉義內埔子、高雄鹽水埤與阿公店等6座已完成併聯發電，總裝置容量達35.954MW，其中以高雄阿公店水庫的9.99MW最具規模。



報導表示，在台南，除了烏山頭水庫，曾文水庫也計劃建置約24.6公頃的光電設施，目前正進行公開招商。若未來實施，台南地區將擁有兩座大型水庫參與綠能發電。而這是屬於政府“再生能源發展計劃”與2025非核家園能源轉型目標的一環，官方希望藉由水域太陽光電補充綠電供應。



能源專家指出，浮動式光電板具有提高水體遮蔽率、減少蒸發、同時不占用農地等優點，但若缺乏完整環境監測與風險控管，仍可能影響生態系統。建議主管機關應建立長期追蹤機制，公開檢測數據，並與在地社區充分溝通，讓綠能發展與環境保護取得平衡。