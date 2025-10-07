黃仁勳急什麼？郭正亮：馬雲、華為追上了

郭正亮指出，大陸科技公司很快就會超越，難怪黃仁勳著急。（截自亮點交鋒youtube） 中評社台北10月7日電／美國對中國大陸祭出科技管制，GPU巨頭輝達（NVIDIA）無法倖免，執行長黃仁勳表示，4年前輝達在大陸市佔率約95%，如今只剩50%，憂慮溢於言表。前“立委”郭正亮指出，大陸科技公司如果做到10%、20%，很快就發生超越，華為在軟體算力上下工夫，阿里巴巴創辦人馬雲也研發PPU晶片，難怪黃仁勳著急。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮6日在《亮點交鋒》節目指出，中國大陸市場目前用的GPU圖形晶片，輝達還佔54.4%。可是有一個公司追上來了，華為GPU現在做到27.9%。為什麼黃仁勳會急？因為去看歷史，中國大陸如果有一家公司到了10%，那接下來就是20%，“很快他就超過你了”！



郭正亮強調，最明顯的是京東方，他做手機的OLED面板，一開始衹有10%，三星佔了快要80%。但京東方現在追上來了，佔40幾%，三星大吃一驚。所以不要以為輝達現在很穩，不是這樣的。以黃仁勳為什麼會急，他最近在美國接受訪問，說中國大陸的AI跟美國已經非常接近。以前他說大概差2、3個月，這次他說“只差1奈秒”，有點誇張，意思就是幾乎並駕齊驅了！而且是方方面面。



郭正亮指出，全世界的工業機器人，中國大陸統計到上禮拜超過200萬台，世界第一！遙遙領先日本跟德國，這些都需要晶片。第二，這就是任正飛講的：物理晶片我做不過你，我用數學取代物理！所以各式各樣的軟體，對它的算力、效率、效能，都進行程式改寫，之後都變快了。還有引進量子計算等等，這些都是原因，結果就是現在這樣，追上來了。



郭正亮提到，馬雲現在也不是只做阿里巴巴電商了，螞蟻金服想用科技來賺金融的錢，這不是中國大陸政府樂見。政府更樂見企業做技術開發，結果阿里集團現在轉做人工智能，阿里雲，他成功了。最近有一個半導體公司“平頭哥”，開始做PPU，這是針對人工智能的特用晶片，就是我們說的ASIC。