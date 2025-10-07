藍曝訕笑災情影片　劉世芳：假訊息一律送辦

台“內政部長”劉世芳接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤昨天發出一段影片，質疑台“內政部長”劉世芳在災情發生後竟“訕笑”，災害應變中心火速澄清並揚言提告。對此，劉世芳今天受訪時雖未直接回應該事，但她表示，目前災害應變中心與花蓮縣政府持續維持一級開設，從救災、疏散撤離到災後重建都依照最高規格執行。



她強調，若有任何不實訊息影響救災秩序，除了應變中心即時澄清外，凡涉及妨害救災的錯假訊息，將一律移送地檢署依法偵辦。



“行政院長”卓榮泰今天繼續率“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢，劉世芳在會前受訪時做出以上表示。



劉世芳指出，有關馬太鞍溪橋的應變會議由她主持，“中央”與地方保持密切合作，相關處置都在一級開設狀態下進行。花蓮縣政府也希望“中央”協助進行緊急疏散撤離，她說，今日上午“政務委員”季連成以“中央前進協調官”身份，已聽取花蓮縣政府消防局的報告，後續會以更審慎的評估做處理。



劉世芳也說，政府評估疏散撤離將依四項條件而定，包括河川水位狀況、坡地及工程進度、清淤進度，以及災區志工與民眾的安全情況。



她強調，當這四項條件都符合後，將啟動相關的疏散演練與警戒作業，以確保災區民眾安全無虞。