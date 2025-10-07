黨魁選舉政見會前進台中　盧秀燕另有行程

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人首場政見發表會今天下午將在台中登場，6位選將齊聚一堂，向中部黨員闡述參選政見及理念，黨籍台中市長盧秀燕上午被問到是否出席，以及對黨主席屬意人選時，笑而不語，沒有回應。不過，由於盧秀燕下午在海線地區有公開市政行程，幕僚評估，出席政見會的機率不高。



國民黨主席10月18日改選，共6人競逐，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



中央黨部原規劃舉辦8場全台分區政見發表會，因花蓮馬太鞍溪溢堤災情，國民黨秘書長黃健庭4日邀集6位候選人代表協調討論，將8場政見會縮減為3場，保留台北、台中、高雄等場次，首場於10月7日下午在台中舉行。



分區政見發表會台中場，預計在潮港城國際美食館舉行，國民黨台中市黨部指出，發表會規則，先由候選人號次抽籤後，各發表政見15分鐘，預計傍晚5點結束。



盧秀燕7日主持市政會議前，面對媒體詢問是否出席政見發表會？何時宣布屬意的黨主席人選？盧秀燕笑而不語，直接步入市政廳主持市政會議。由於盧秀燕下午要赴海線地區主持“清水國民暨兒童運動中心開幕啟用典禮”，幕僚評估，出席政見會的機率不高，加上盧保持不表態原則，傾向避免現身黨魁選舉的相關場合。