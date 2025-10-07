館長喊斬賴清德狗頭被法辦　黃國昌緩頰

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）網紅“館長”陳之漢日前在直播中激情談論時事，提到“把賴清德狗頭斬下來”。“總統府”表示，涉及恐嚇的言行將依法處理，新北地檢署7日將分案調查。台灣民眾黨主席黃國昌7日幫館長緩頰，館長嘴快，但從未看過做違法亂紀的壞事。“行政院長”卓榮泰則強硬表態，法律必須對館長提出應有制裁，這是政府的態度！



長期挺柯網紅“館長”陳之漢5日在直播中激情談論時事，提到“把賴清德狗頭斬下來”，並喊話中國“兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊”。府方回應，惟“國家安全”與“元首”維安不容任何挑戰，相關涉及恐嚇的言行將依法處理，呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。新北地方檢察署表示，警方已報請檢察官指揮偵辦，檢方將分案展開偵辦。



館長6日晚間再開直播談到，經過律師確定要被以《“國安法”》、《恐嚇罪》偵辦，現在已經在約談時間。他也廣發媒體，到時候去刑事局做筆錄若被羈押，希望大家能幫幫我的家庭，這就是結局。今天搞了一整天，這就是結尾了，確定要辦我了。



台灣民眾黨“立法院”黨團7日上午召開“苛扣軍警消權益 卓榮泰違法濫紀”記者會，由黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



黃國昌會後接受媒體訪問時緩頰道，常常在看館長直播的人都知道，館長有自己的風格，講話也比較沒什麼尺度，都依照館長自己的心情表達一些想法。以他對館長的認識，其實主要反映的是對民進黨政府倒行逆施的不滿，館長有時候直播嘴巴很快，但有看過館長做什麼違法亂紀的壞事嗎？



黃國昌說，從來沒有，館長自己是暴力受害人，但他從未看過館長去做什麼超越法律的壞事，甚至是用暴力對待他人。



卓榮泰指出，言論自由可以讓任何人表達自己的喜好，但若是鼓吹暴力傷害“元首”，政府沒有任何動作的話，將是一個慢無法紀的“國家”。他要問館長，當年被槍擊時，法律是如何在保護館長的？今天卻用這種方式，館長也會知道法律必須對其提出應有的制裁，這是政府的態度！