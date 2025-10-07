盧秀燕重申台中交通很安全　曾獲三大獎

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕日前為了“審計部”報告稱“台中交通事故死傷人數全台最高”，槓上民進黨籍市議員，今天再次搬出“交通部”公布2024年道安考核指標，強調台中市獲得3個獎項，且在交通安全改善方面名列前茅，強調“台中交通好不好，評鑑會說話！”



台中市政府7日召開市政會議，盧秀燕主持會議時，特別向民眾公布“交通部”2024年全台縣市道安考核指標，她指出，台中市的評鑑表現位在前段班，數據會告訴你，台中的交通究竟好不好。



盧秀燕表示，台中市這次拿下3項大獎，第一個獎叫做“卓越獎”，該獎項評量各縣市交通安全的綜合表現，是以交通安全為指標，台中市榮獲六都第2名。第二個獎是“達標獎”，該獎項內容是評估交通事故死亡人數改善的程度，台中市去年全年度死亡人數比前年減少27人，減幅8.6%，為六都第1名。第三個獎是“單項成績優秀獎”，台中在交通執法組榮獲第1名佳績。



盧秀燕說，台中的成績能夠進步，當然要感謝全體市民大家守法、守規，也謝謝市府團隊，尤其是交通局、警察局、建設局、民政局等有關單位，在交通政策、硬體設施、環境等持續精進。



盧秀燕表示，受到肯定要更努力，台中市不會以此為滿足，會持續推進完善交通安全環境，也提醒用路人要遵守交通規則，尤其汽機車駕駛要禮讓行人，減少交通死亡事故非常的重要，大家繼續加油！