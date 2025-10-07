郭正亮：大陸成熟製程晶片即將全球第一

郭正亮指出，在全世界成熟製程晶片上，中國大陸悄悄地邁向全球第一了。（截自亮點交鋒youtube） 中評社台北10月7日電／當美國政府將焦點放在先進AI晶片時，大陸卻已默默掌握基礎晶片市場主導權。前“立委”郭正亮指出，數據公司預估成熟製程晶片，2027年中國大陸會變成40%，超過台灣36%成為世界第一，《金融時報》、美國都注意到了。



根據《中時新聞網》報導， 郭正亮6日在《亮點交鋒》節目提到，中國大陸方方面面都在崛起，有些事情讓人看得緊張起來了。英媒《金融時報》標題寫說：大家都只看到先進製程晶片，美國說14奈米以下都不賣給中國大陸。可是中國大陸卻悄悄地在全世界成熟製程晶片，現在逐漸要邁向全球第一了！



郭正亮指出，台灣有一家半導體數據公司，預估出了2027年的成熟製程晶片、中國大陸跟台灣的比例。這間公司在2023年統計的時候，中國大陸是33%，台灣是42%。同一家公司在2025的現今又做了一個估計，2027年中國大陸會變成40%，台灣36%，兩年發生這麼大的變化！



“等於是大陸變成世界第一”，郭正亮強調，而且這間公司還估計，到2030年，中國大陸的成熟製程晶片會到百分之50！所以《金融時報》在憂慮，說美國冒了一個風險，對中國大陸晶片有“危險的依賴”。從圖表看會很驚訝，不要以為中國大陸出口到美國的，都還是一些“貨品”。



郭正亮表示，現在從中國大陸出口到美國排名第一的，就是晶片！難以想像吧！2024年中國大陸出口到美國的晶片是140億美元，單項。現在美國人注意到了。不要以為先進製程晶片才是最重要的，成熟製程晶片也很重要。先進晶片是利潤高，可是利用領域比較少，主要就是手機、AI伺服器。可是生活中絕大多數的用品，都是用成熟晶片，比如說電動車的晶片是28奈米，軍工產業的晶片大部分都是成熟製程。



郭正亮提醒，所以美國為什麼在觀察中國大陸賣了多少成熟晶片到俄羅斯？因為軍工產業需要的就是成熟製程晶片。