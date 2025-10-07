綠媒再爆狗仔案　黃國昌：沒收受任何錢

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）綠營持續追打台灣民眾黨主席黃國昌涉狗仔跟拍事件，“鏡週刊”今再爆料，該狗仔集團透過記者謝幸恩與藍委王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片，每案收費新台幣2至4萬元不等。黃國昌7日強調，包括台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會，與他個人在內，從來沒收受任何一塊錢。



“鏡週刊”報導指出，據知情人士A先生爆料，黃國昌的狗仔大將謝幸恩到處向泛藍民代兜售跟監照，每案以2至4萬元不等在外尋找買家，另據狗仔群組工作對話內容，謝幸恩就是受黃國昌指示在外散播相關照片。



民眾黨“立法院”黨團7日上午召開“苛扣軍警消權益 卓榮泰違法濫紀”記者會，由黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，完全沒有事實基礎就來潑糞，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會所辦的任何案子，包括給媒體的報導資料，從沒有收受任何一塊錢，包括他自己在內，給媒體的資料從沒有收受任何錢。鏡週刊應該很清楚，也從他這邊拿了不少資料，他什麼時候有向鏡週刊收錢？



黃國昌諷道，可笑的是，用狗仔斂財的最大集團，不就是鏡集團嗎？不就是裴偉領導的鏡集團嗎？自己寫這種毫無事實基礎的東西，會不會太可笑？



媒體追問，鏡週刊刊登，取得新黨台北市議員侯漢廷與友人討論該爆料案的對話截圖，侯花了4萬元，向張凱維購買爆料照片。黃國昌說，每個人在做一些事，之間的脈絡是什麼，他只能說，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會也好，他個人也罷，從來不幹這些事，什麼時候台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會給媒體資料收受過任何報酬？講一個例子就好了。



黃國昌認為，他從以前做了多少這樣的案子？結果鏡週刊完全沒有事實證據基礎就開始潑糞，對這樣的行徑，他衹有非常非常的不齒。