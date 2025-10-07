輝達在台設總部卡關　劉世芳否認沒協助

劉世芳（右）受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）AI大廠輝達（NVIDIA）在台北市興建台灣總部，因用地取得問題可能面臨告吹。台“內政部”遭質疑沒有出手幫台北市政府背書，導致全案卡關。“內政部長”劉世芳今天對此表示，“內政部”在7月中旬已就此事回函台北市政府，明確指出應依照《土地徵收條例》辦理。只要市府完成市議會報告並由“行政院”核備，即可完成程序。



輝達計劃將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地，但此地已由新光人壽取得地上權。在7月時，台北市政府希望與新壽合意解約，再經“內政部”核准後，依“土地徵收條例”專案設定地上權給輝達。



網紅Cheap對此質疑，台北市政府與新壽因“建好才能轉移”的合約條款而卡在原地。他指出，今年7月，北市府曾問“內政部”說：能不能用某條法規，直接專案把地設定給輝達，但“中央”沒給市府“政治掩護”。“中央”沒人跳出來，把這案子當成“國家級”的戰略來扛，放一個地方政府去單挑全世界最強科技公司的投資案，然後就是一動也不動。



劉世芳今天隨“行政院長”卓榮泰前往“立法院”進行施政報告並備質詢，她受訪時對此表示，“內政部”早在7月15日至16日間已經回覆台北市政府，指示依既有法定程序進行，“只要台北市政府送市議會報告，並經“行政院”核備，就可以完成後續作業”。