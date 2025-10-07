沒編軍警消加薪預算　卓榮泰：等“釋憲”結果

卓榮泰受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”未在明年度總預算案中依法編列軍人待遇、提高警消退休金等預算，藍白都將提出復議。“行政院長”卓榮泰7日依然堅持以“釋憲”為方向，待結果合憲就編、不合憲當然不編。不過，卓也說，希望“立法院”與“行政院”能再討論此事。



藍白不滿“政院”未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，擬在7日對總預算案提出復議案。“行政院”發言人李慧芝6日表達，“立院”若召集朝野協商，“政院”都願意參與，編預算是“憲法”權力分立下專屬行政權範疇，“立法院”應該尊重“行政院”。



“行政院長”卓榮泰7日赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，政府對“國軍”的各項待遇是逐年在提升，今年的追加預算也編列新台幣59.5億元，常年來看，一整年也增加了比過去200多億元的預算來增進軍人各項福利，同時我們對志願役，及戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務也紛紛給予加給。這是政府每年一定都會做的事。



卓榮泰話鋒一轉地說，但我們希望對軍公教人員的福利要有衡平性，且要考慮政府的財政能力，依照釋字第264號解釋，當“立法院”一再用各種方式要求“行政院”大幅增加支出，而沒有徵詢、沒有指出相關預算的來源時，我們已看到歷次“行政院”與“立法院”之間的關係與原則。



卓榮泰指出，但“行政院”也願意，我們提出“釋憲”後，在大法官會議做出合憲與否的情況下，以其結論做為未來施政的方向，合憲就編、不合憲當然就不編。若合憲編也可以追溯，我們並未對警消人員各項福利有任何的忽視，希望“立法院”與“行政院”能再來討論這個事情。



卓榮泰說，因為這個禮拜與上個禮拜，大家還是在全力救災，沒有時間針對此事做更多討論，往後還有時間，他也請中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜能主持協商會議，我們共同協商。