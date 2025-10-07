涉北投農會賄選　3連霸藍議員陳重文遭起訴

國民黨籍台北市議員陳重文。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／台北市北投區農會理事長陳思宗和其兒子、即中國國民黨籍台北市議員陳重文，涉以洋酒禮盒行賄農會理事要求行使投票權，士檢今天偵結，士林地檢署今依交付財物以行賄等罪，起訴父子二人，至於受贈的兩名理事則予以緩起訴。



起訴書指出，陳思宗曾任北投區農會第13屆理事及第14屆監事，並於今年2月25日當選北投區農會第15屆理事，3月7日再由理事互選當選理事長。為維持家族在士林、北投地區政治影響力，陳思宗決意角逐理事長一職；陳重文則協助父親安排拜票事宜，包括事前查詢理事住址、致電約見及提醒攜帶禮品。



檢方調查，父子兩人合謀，對有極高當選可能的理事鄭、詹、何、吳三人贈送價值2500至3000元不等的“勞德老爺”（LAUDER’S）威士忌洋酒禮盒，以換取選票承諾。



檢方追查，陳重文於同年12月31日下午，先以不知情之人手機致電各理事，隨即由助理駕車載送父子到理事住所進行拜訪。鄭男當場收下洋酒並承諾投票，何、吳二人則因顧及法律問題，事後退還禮盒；詹則將禮盒置於庭院，但未能收受。檢方據此指出，雖農會理事長選舉非公開政治選舉，但理事長由理事互選產生，每位理事均具投票權，投票結果仍可能影響選舉結果，屬於行賄範疇。



陳思宗、陳重文雖辯稱僅陪同拜訪、或認為為同額競選無人競爭，但檢方調查發現，理事長選舉無提名登記程序，每位理事皆為理事長候選人，且投票單上列有所有理事，父子二人仍有透過贈送洋酒影響選票的動機。多位證人包括農會總幹事、理事及拜訪對象皆證實陳父子確有交付禮品及拜票行為，並事前安排協調。



檢方表示，北投農會第15屆理事選舉於今年2月25日完成理事選出，3月7日完成理事長互選，最終陳思宗當選理事長，而陳行賄密集，依北投農會依農會法第47條交付財物受賄罪嫌，起訴陳重文父子二人。