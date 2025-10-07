藍控劉世芳訕笑災情　卓榮泰：詆毀救災士氣

“行政院長”卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成18人死亡，中國國民黨智庫副執行長凌濤指台“內政部長”劉世芳在應變中心開會時疑發出“魔性訕笑”、“呵呵”聲。“行政院長”卓榮泰7日表示，一個不知應變中心在做什麼事的人，以此詆毀救災人員的工作與士氣，非常不可取。外界若要批評，也請體諒一下工作人員已盡責、長時間投入。



近期網路流傳一段影片，影片內容疑似是9月23日下午2點50分馬太鞍溪堰塞湖潰堤，“中央災害應變中心”當天下午3點召開“樺加沙颱風“中央災害應變中心”第八次工作會報暨情資研判會議”，會中有一段對話，當時有官員A說“哇！有人開車在那邊拍喔！？太神勇了”，接著又問“這是馬太鞍溪橋？”官員B回答“對，剩下橋墩”，官員A竟發出“呵呵呵呵”的魔性訕笑聲，隨後才說“天啊”，外界指向發出訕笑聲的官員疑似是“內政部長”劉世芳



“行政院長”卓榮泰7日赴“立法院”施政報告並備詢。



卓榮泰會前接受媒體訪問表示，不入應變中心，不知應變中心的真面目。一個永遠不知道應變中心裡面在做什麼事情的人，只用這種方式在詆毀妨礙整個救災人員的工作跟士氣，覺得非常的不可取。



卓榮泰說，劉世芳從7月到現在多長的時間進駐在災害應變中心？這次堰塞湖的事，劉多次在工作會議中要求地方政府做應有的防治作為，9月21日更強力要求，一定要提前要做疏散，要確實做到，地方政府也回應有做到相當程度的作為，而且回應疏散完畢。



卓榮泰指出，過程中都是應變中心所有人在指揮官的指揮下去做事，所以外界若要批評，也請體諒一下工作人員已經盡責、已經用心，也已經那麼樣的長時間投入，用其中1個聲音、2個字、1段話、1個畫面，這樣的批評，每一個政府人員都無法接受。