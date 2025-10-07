花蓮災情誰負責　傅崐萁、卓榮泰對罵一小時

國民黨團總召傅崐萁質詢時與“行政院長”卓榮泰發生激烈言詞交鋒。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成下游光復鄉嚴重死傷，目前復原工作持續進行中。之前在災情發生時就已發生激烈言詞交鋒的“行政院長”卓榮泰和中國國民黨“立法院”黨團總召、花蓮“立委”傅崐萁，今天在“立法院”總質詢時，再度因為災情該負責的問題，對罵了超過一小時。



傅崐萁還數度拍桌，怒吼問卓榮泰，請問9月23日“海嘯警報發了嗎？發了嗎？發了嗎？發了嗎？發了嗎？”。而卓榮泰也完全沒有示弱的意思，一度回嗆傅崐萁“是地方政府不負責任！委員，我們在搶救生命，衹有你在搶救政治生命！”場面相當火爆。



卓榮泰今天繼續率“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢。傅崐萁與藍委翁曉玲、林倩綺聯合質詢，時間全長90分鐘，其中傅崐萁和卓榮泰的言詞激烈交鋒就超過一小時。



傅崐萁質詢時，先要求相關部門首長上台，一一詢問馬太鞍溪堰塞湖潰壩前的因應作為後，最後再請卓榮泰備詢。卓對此表示，他們口頭答覆或許是重點，但他手上有一份詳細資料，是事件開始偵測到堰塞湖後，“內閣”團隊做出無數多次會議，當中多次提醒要撤離、要最高安全標準。



傅崐萁出示許多資料，質疑“中央”反應過慢，未能及時通報並協調各部門，導致下游光復鄉釀成死傷慘重的悲劇。提高聲量質問，卓“內閣”所謂的“避難計劃書”在哪？這7個部會什麼時候跟地方政府討論過要避難疏散？8600人的疏散計劃在哪？