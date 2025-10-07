台南白河水庫排砂釀災　記者會氣氛火爆

“白河農民控訴前瞻災難！白河水庫排砂釀災”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月7日電(記者 俞敦平)台南白河地區農民控訴，白河水庫長期排砂與多年未妥善清淤，導致急水溪中下游嚴重淤積、河床抬升，每逢豪雨即釀水患。今日上午，台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿與台灣水資源保育聯盟理事長、前“立委”陳椒華於“立法院”召開記者會，協助農民發聲。原本預定出席的民進黨“立委”陳亭妃臨時因故缺席。會中，多位農民情緒激動，怒批政府治水失靈、陳情多年無果，氣氛隨時間漸趨緊張。官員以官腔回應、避談責任，讓現場民眾越聽越氣，語聲此起彼落，場面一度陷入混亂。



陳昭姿、與陳椒華7日一同召開“白河農民控訴前瞻災難！白河水庫排砂釀災 急水溪沿岸淹水嚴重 農地民宅都受災 風災廢棄物佔‘國防部’土地 揚塵四散影響種植、要求限期移除”記者會，邀請多位白河的農民和居民與相關的機關代表出席。



台南白河與東山地區居民多年深受急水溪氾濫所苦。由於上游白河水庫長年排砂，泥沙下沖堆積使河道抬高，農地成為天然滯洪池，洪水不退、農作無法種植，民宅地基也多處掏空龜裂。地方農民指出，連年災情不僅摧毀生計，更威脅居住安全。再加上丹娜絲颱風後風災廢棄物被堆置於“國防部”土地，產生粉塵與廢水污染，當地居民多次向各單位陳情卻毫無進展，成為地方積怨已久的導火線。



會中農民們語氣高亢、情緒激昂，接連指責政府“只會推責、不願作為”，呼籲“中央”與地方正視長期的水患問題。然而，出席的官員多以冷淡、制式的說法帶過，未能提出具體解決方案，氣氛隨之升溫。



陳昭姿與陳椒華多次出面緩頰，試圖維持秩序，並提醒官員應正面回應民眾訴求，但隨著時間推進，農民的不滿仍不斷累積。



最後在預定時間屆滿後，陳昭姿語氣嚴肅地宣布散會，強調這場會議雖已結束，但各單位必須立即召開協調會，親自向農民說明，拿出具體改善與補償方案，不能再讓災情一再重演。