怪手行老闆花蓮救災感染不治　賴清德哀悼

賴清德7日在新竹市受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月7日電（記者 盧誠輝）花蓮救災首度傳出悲劇，桃園挖土機行老闆林鴻森在救災過程中被刺傷感染引發敗血症，中秋夜過世。賴清德7日受訪時表示，他要感謝林老闆的熱心助人的大愛精神，也向林先生的不幸離世表達哀悼之意，希望所有在第一線救災的民眾帶著愛心前往救災，但一定要平安歸來，讓家人能夠放心。



賴清德7日出席“太空中心”舉行的福衛8號起運典禮，出席者包括“國科會主委”吳誠文、“國家太空中心”主任吳宗信、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、國民黨籍法法委員鄭正鈐、民進黨籍“立法委員”柯建銘、鍾佳濱、蘇巧慧、張雅琳等。



賴清德會前指出，他今天知道一件不幸的消息，內心非常難過，就是在花蓮堰塞湖溢洪造成重大災情之後，來自桃園一家怪手行的老闆，帶著他的姪子，隔天就開著2台貨車、載著2台小山貓，前往花蓮救災，連續8天都沒有離開。



賴清德提到，即便過程當中怪手行老闆的左腳因為刺傷而傷口感染，仍然堅守崗位，但最後在送醫的時候，因為敗血性休克不幸身亡，他知道這個消息後內心非常難過，他要特別感謝林老闆熱心助人的大愛精神，也向林先生的不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀。



賴清德強調，希望所有在第一線救災的民眾帶著愛心前往救災，但一定要平安歸來，讓家人能夠放心，因為在花蓮災害的現場，都有完備的醫護人員，也有醫療志工在現場，隨時都可以提供醫療的幫助，他希望救災工作能夠儘早結束，也能夠讓有愛心的“超人”能夠儘速回家。他要再次感謝十幾萬個“志工超人”。