高雄有第6廠？陳其邁：尊重台積電說明

民進黨籍高雄市長陳其邁7日在議會受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）台積電在台設廠進度持續受關注。台積電在高雄共有5座2奈米廠（P1到P5），P1預計今年底量產。而外傳將在高雄評估蓋P6廠來導入最新1.4奈米等級的14A製程。對此，民進黨籍高雄市長陳其邁7日低調回應要尊重台積電的說明，現規劃為5個廠。



媒體報導，台積電先進製程布局馬不停蹄，高雄將成為2奈米生產重鎮，Fab22規劃的5座廠區（P1到P5）全數投入2奈米家族生產，同時也評估再增設第6廠區（P6），導入更先進的A14（1.4奈米）製程，總投資金額可望突破新台幣1.5兆元。



對於外傳高雄要再蓋台積電P6廠，陳其邁7日在議會受訪時回應，這個要尊重台積電的說明，目前設廠的計劃是P1到P5。據瞭解，由於台積電將在16日召開法說會，因此陳其邁低調、保守來回應。



另外有關台積電致贈高雄市政府P1廠兩奈米試產成功的紀念晶圓有藏頭詩“大南方新矽谷”，陳其邁表示感謝，並說對雙方來講都意義重大，代表整個設廠、裝機等進度都超前，也希望未來五座廠都順利，來因應全球AI等各方應用佈局。



陳其邁指出，預計1個廠大概到1千2百到1千5百左右的員工，如果是5座廠大概6、7千人左右的工作機會。供應鏈的廠商、周邊的服務等也大概會有6萬人的工作的機會。也代表高雄城市轉型邁向新的里程碑，南台灣成為全球最完整半導體生態系。



台積電高雄廠占地約170公頃，是南台灣最大的半導體投資案。P1廠今年底量產2奈米晶圓，P2廠8月進機後正進行裝機與調機作業，預定明年第二季量產。P3廠在去年10月取得高雄市府開工核准，P4與P5廠也於今年7月獲準開工。