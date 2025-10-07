綠轟花蓮縣長徐榛蔚　劉世芳稱最初聯繫不上

“行政院長”卓榮泰（左）與台“內政部長”劉世芳（右）接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）針對花蓮光復鄉9月23日的堰塞湖災情，民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜7日再猛攻追究中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚於災害第一時間，是否人在“國外”？花蓮縣府協助撤退救災不力。台“內政部長”劉世芳答詢時表示，最初是聯繫不上徐榛蔚本人，都是聯絡上副縣長顏新章、代理秘書長饒忠。



“行政院長”卓榮泰7日赴“立法院”施政報告並備詢。陳培瑜質詢追究，國民黨團總召傅崐萁卸責給“中央政府”，事實上是否在災害要發生的第一時間，劉世芳聯繫不上徐榛蔚？徐榛蔚是災害發生後才從“國外”趕回台？



劉世芳答詢，“中央”成立樺加沙颱風應變中心後，知道颱風雖是行經南台灣，但山上會有豪大雨，所以9月20日晚上9點，她請自己的隨扈聯繫徐榛蔚的隨扈，但她本人的確沒收到徐本人的回應。隔天21日，徐榛蔚回應工作會議會請副縣長顏新章來聯繫“內政部”，而她都是聯繫顏新章、饒忠共4次。



陳培瑜說，所以第一時間都是聯繫顏新章等人，沒連繫到徐榛蔚，徐榛蔚到底何時才返台？劉世芳回應，不清楚，她當天下午3點邀集前“內政部長”李鴻源、台大專家以及花蓮縣府的饒忠開會，她當晚6點多在聯繫顏新章，晚間9點多又連繫饒忠。



陳培瑜痛批，徐榛蔚就是沒在第一時間投入救災、協助撤離，傅崐萁、在野黨等人還說什麼用爆破去解決堰塞湖，“農業部”就說了不能用爆破的，還敢批“中央”無作為。結果徐榛蔚返台後開說明會，果然被災民罵爆，花蓮縣府一直企圖透過當地報紙媒體想要粉飾太平。



卓榮泰答詢，9月21日就已通知花蓮縣府、光復鄉公所要撤離並確認人數。“農業部長”陳駿季說，“農業部”7月27日就針對這個最大的堰塞湖成立應變小組，針對到底要用爆破、虹吸還壩頂降挖？因是V字型、土質容易崩塌，專家一致認為不可行爆破，“農業部”有隨時監控水位。